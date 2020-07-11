أكاديمية الإعلام الجديد تطلق «يوتيوبر الشباب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع أكاديمية ناس عن إطلاق برنامج «يوتيوبر الشباب»، الذي يعتبر أحد البرامج التعليمية الأكاديمية الفريدة من نوعها التي تستهدف غرس مهارات رقمية جديدة في مجال تصوير وتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي.

تبدأ الدورة الأولى من البرنامج يوم 26 يوليو الجاري، ويقود البرنامج التعليمي الأول من نوعه في المنطقة مجموعة متميزة ومرموقة من المدرّبين والمدرسين والخبراء العالميين الذين تم اختيارهم بعناية لمشاركة خبراتهم مع الطلاب، ومساعدتهم على ابتكار محتوى متميز وأفضل في مجال تصوير وتحرير مقاطع الفيديو ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق جيل رائد من الشباب مسلحٍ بالمعرفة والخبرة اللازمتين لإتقان صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز القدرات والإمكانات، ومساعدة الشباب على اتخاذ هذا المجال كمجالٍ مهنيٍ دائم.

ويتألف البرنامج المتاح لجيل الشباب من 5 دوراتٍ تعليمية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضم كل دورة 20 منتسباً فقط وذلك من أجل أن يحظى كل منتسبٍ للدورة بالاهتمام الشخصي الكافي والمتخصص من قِبل الخبراء.

وتبلغ فترة برنامج كل دورة أسبوعين، يتم خلالهما التركيز على غرس مفاهيم وخبرات متخصصة تغطي 3 مجالات رئيسية تشمل التعلم وكتابة النصوص وسرد القصص وتصوير اللقطات الأساسية، وإتقان الحضور أمام الكاميرا والتعليم المتقدم لكتابة النصوص، إضافة إلى التغلب على «اللوغاريتم» ومخاطبة الجمهور واستهدافه بشكل دقيق.



رسائل هادفة



قال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: يعتبر برنامج «يوتيوبر الشباب» خطوة متقدمة نحو تأسيس جيل من الشباب مدرك لمتطلبات الإعلام الرقمي، وواعٍ لأهميته في إيصال الرسائل الهادفة والمتناغمة مع مفهوم صناعة المستقبل. ونتطلع من خلال إطلاق هذا البرنامج لأن نؤكد لجيل الشباب أننا نعتمد عليهم، ونؤمن بمواهبهم، ونثق بقدراتهم في صناعة محتوى رقمي متميز يلبي تطلعات أمتنا ومنطقتنا العربية، ويساهم في مواجهة تحديات المرحلة الحالية.

وأضاف العوضي أن البرنامج يسهم بظهور جيل جديد من الشباب، قادر على تحمل المسؤولية وإيصال الرسائل الصحيحة مستعيناً بالتقنيات الحديثة للإعلام الرقمي، مؤكداً أن البرنامج سيساعد بلا شكٍ في بروز أسماء تقود الإعلام الرقمي في وطننا بالخبرات التي ستكتسبها من أفضل الخبراء والمختصين في مجالهم، وسيحوّل أحلام العديد من الشباب الطموح إلى واقعٍ ملموس.

يتماشى برنامج «يوتيوبر الشباب» مع مبادرة الإمارات 2021 الهادفة إلى تمكين جيل الشباب في الدولة وتطوير مهاراتهم وتعزيز الاستفادة من طاقتهم وحماسهم وإبداعهم ليسهموا في ازدهار الدولة وتقدم مسيرتها التنموية.

وتشكل أكاديمية الإعلام الجديد مبادرة إماراتية استثنائية لتأهيل الشباب العربي وتدريبهم على أحدث تقنيات التواصل الرقمي، وذلك على يد مجموعة لامعة من أفضل وأبرز الأكاديميين والمتخصصين والخبراء حول العالم العاملين في ألمع الشركات العالمية والجامعات الأكاديمية الدولية المرموقة. وتوفر أكاديمية الإعلام الجديد مجموعة من البرامج والمساقات التعليمية غير المسبوقة في المنطقة، وتطبق أحدث الممارسات العالمية في مجال الإعلام الرقمي بتقنيات التعلم عن بعد من أجل ترسيخ المعرفة في عقول وأذهان المنتسبين.

وتتناسق أهداف تأسيس الأكاديمية مع 4 احتياجات أساسية ورئيسية في الإمارات والمنطقة هي: تنمية المواهب، وبناء القدرات، والاستعداد للمستقبل والتعلم المفتوح، وهي احتياجات تعكس الدور المهم الذي ستلعبه الأكاديمية في ضمان مستقبل واعد للإمارات ومنطقتنا العربية، وتأمين فرص عمل بقطاع رئيسي للاقتصاد المحلي والإقليمي.

خطوة متقدمة نحو تأسيس جيل مدرك لمتطلبات «الرقمي»