وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت بناء على طلبها، لافتة إلى أن السفيرة طلبت موعداً للقاء بري بعد استقبال الأخير للجنرال الأمريكي كينيث ماكينزي بحضورها.
ولفتت المصادر إلى أن اللقاء حصل بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء الأول، وأبلغت السفيرة بري بتريث رئيس الحكومة حسان دياب في إعداد لائحة بالاستثناءات التي يريدها لبنان مع بدء تطبيق "قانون قيصر" مع أنها التقته 3 مرات على التوالي وتمنت عليه الإسراع في إعدادها.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
كما أكدت المصادر أن السفيرة الأمريكية أبلغت بري بوجود نية لدى واشنطن لمعاودة وساطتها بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الجنوبية المتداخلة بين البلدين وأبدت تفهمها لملاحظات الجانب اللبناني.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فحوى اللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة حسان دياب والسفيرة الأمريكية دوروثي شيّا حيث أشارت أنه "أكثر من جيّد، وجرى نقاش الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والدور الذي يمكن أن تؤدّيه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذه الملفات".
وأشارت المصادر إلى أن "لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما مع صندوق النقد لجهة التعجيل بالمفاوضات، خصوصاً أن لبنان لم يعد يحتمل طويلاً الواقع الذي يمر به".
كانت هذه تفاصيل خبر ما فحوى زيارات السفيرة الأمريكية للمسؤولين اللبنانيين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.