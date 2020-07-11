إنزال عسكري تركي على الأراضي العراقية

وذكرت وكالة "روداو" الكردية أن الجيش التركي قام بعملية إنزال على القمة الاستراتيجية في المنطقة بشكل مباشر.

وأشار مدير البلدة، زيرفان موسى، إلى أن ​القوات التركية​ استولت على قمة جبل شاقولي شمالي ناحية دركار الواقعة شمال شرقي قضاء زاخو عبر عملية إنزال جوي بواسطة مروحيات عسكرية، وقامت بإنشاء نقاط عسكرية فوق قمة الجبل المطل على قرية بوصلي، مؤكدا أن الطائرات المروحية والمدفعية التركية قصفت الجبل بكثافة قبل عملية الإنزال.

وكانت قمة الجبل في مرمى نيران المدفعية والطائرات التركية منذ بدء ​أنقرة​ بتكثيف هجماتها على المناطق الحدودية بمنطقة ​كردستان​ منتصف شهر حزيران الماضي.وتتمتع قمة جبل شاقولي بموقع استراتيجي على اعتبار أنها تعلو المنطقة المحيطة بها.

وأعلنت تركيا في وقت سابف إطلاق عملية "مخلب النمر" العسكرية شمالي العراق، وذلك بهدف القضاء على البؤر الإرهابية في المنطقة بحسب رأيها.