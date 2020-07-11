"أنصار الله": 58 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 30 غارة على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 24 غارة على مديريتي صرواح ومجزر غرب وشمال غربي مارب، و6 غارات على مديرية مدغل جنوب مأرب.

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وذكرت أن التحالف نفذ 14 غارة جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحزم مركز الجوف.

وأشارت إلى تعرض محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 12 ضربة جوية تركزت 8 منها على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، فيما طالت 4 غارات أخرى مديرية شدا غرب صعدة.

في السياق، قصف طيران التحالف محافظة صنعاء وسط اليمن، بغارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، حسب "أنصار الله".