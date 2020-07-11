شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ائتمان القطاع الخاص 0.1% في مايو.. و0.6% للقروض الشخصية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تراجع ائتمان القطاع الخاص 0.1% في مايو على أساس شهري، وسجل الائتمان للقطاع نمواً 0.5% منذ بداية العام، ليصل إلى 1.14 تريليون درهم، ونما الائتمان للقطاع التجاري والصناعي بحوالي 0.1% على أساس شهري، و1.6% منذ بداية العام إلى 815.7 مليار درهم.
وفقاً لبيانات المصرف المركزي تراجعت القروض الشخصية بحوالي 0.6% على أساس شهري في مايو و2.5% منذ بداية العام إلى 324.1 مليار درهم. ونما الائتمان الحكومي في مايو على أساس شهري بحوالي 3.1%، لكنه سجل تراجعاً بحوالي 7.4% منذ بداية العام الجاري إلى 238.3 مليار درهم.
وتراجع الائتمان للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بحوالي 0.7% على أساس شهري إلى 216 مليار درهم.
الجدير بالذكر أن الائتمان للقطاع العام سجل ارتفاعاً وصل معدله إلى 16.6% منذ بداية العام. وتراجع ائتمان غير المقيمين 1.2% في مايو على أساس شهري، ونما 0.5% منذ بداية العام إلى 166.9 مليار درهم. وتراجع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 1.7% على أساس شهري، و12.6% على أساس سنوي رغم نموه 13.1% منذ بداية العام، ليصل إلى 17.3 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في مايو بحوالي 0.1% على أساس شهري إلى 1.78 تريليون درهم.
وبحسب بيانات المركزي ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع بحوالي 0.3% على أساس شهري، و2.7% منذ بداية العام إلى 3.17 تريليون درهم.
وتراجعت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك لدى المركزي بحوالي 0.2% على أساس شهري، و5.3% منذ بداية العام (على الرغم من ارتفاعها 0.2% على أساس سنوي) لتصل إلى 298.6 مليار درهم. وتراجعت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بحوالي 0.3% على أساس شهري، و45.3% منذ بداية العام إلى 71 مليار درهم.
وارتفع صافي الحسابات الجارية للبنوك بحوالي 12.5% على أساس شهري و31.6% منذ بداية العام إلى 33.3 مليار درهم.
وتراجعت شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك بحوالي 2.3% على أساس شهري رغم ارتفاعها منذ بداية العام بحوالي 21.3% إلى 194.3 مليار درهم، وتراجعت شهادات الإيداع الإسلامية بحوالي 0.5% على أساس شهري رغم انخفاضها 4.3% منذ بداية العام إلى 39.1 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك 5.3% في مايو على أساس شهري، و4% منذ بداية العام إلى 414.9 مليار درهم مع نمو في استثماراتها في السندات حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 7.7% و2.2% منذ بداية العام على أساس شهري إلى 101.3 مليار درهم. ونمت استثمارات البنوك في سندات الدين بحوالي 5.6% على أساس شهري، و4% منذ بداية العام إلى 255 مليار درهم. وأظهرت بيانات المركزي أن استثمارات البنوك في الأسهم تراجعت بحوالي 1.1% على أساس شهري، و14.8% منذ بداية العام إلى 9.2 مليار درهم.
واستقرت الاستثمارات الأخرى للبنوك عند 49.4 مليار درهم في مايو، وهو نفس المستوى المسجل في إبريل تقريباً، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 14.9% منذ بداية العام.
ونمت ودائع القطاع الخاص بحوالي 0.4% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي إلى 1.09 تريليون درهم. ونمت ودائع المقيمين بحوالي 0.05% على أساس شهري و0.8% منذ بداية العام إلى 1.66 تريليون درهم. ونمت الودائع الحكومية بحوالي 5.5% في مايو على أساس شهري، وتراجعت بحوالي 3.1% منذ بداية العام إلى 292 مليار درهم. وتراجعت ودائع القطاع العام بحوالي 7.6% في مايو على أساس شهري، ونمت 3% منذ بداية العام إلى 237.9 مليار درهم.
وبحسب المركزي نمت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 3.2% على أساس شهري، و1.4% منذ بداية العام إلى 44.9 مليار درهم. وتراجعت ودائع غير المقيمين بحوالي 3.6% على أساس شهري و8.4% منذ بداية العام إلى 202.9 مليار درهم.
وبحسب بيانات المركزي ارتفعت المخصصات العامة للقطاع بحوالي 1.3% في مايو ليصل ارتفاعها منذ بداية العام إلى 15.1 % وبحوالي 17.6% على أساس سنوي إلى 38.3 مليار درهم. وارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة 0.9% على أساس شهري و7.3% منذ بداية العام إلى 106.5 مليار درهم.
وارتفع مستوى رأس مال واحتياطيات البنوك بحوالي 1.7% (مع تراجع 3% منذ بداية العام)، وبنحو 6.2% على أساس سنوي إلى 381 مليار درهم. وارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بحوالي 0.2% على أساس شهري، و0.9% منذ بداية العام (تراجع 0.8% على أساس سنوي) إلى 81.7%. وتراجعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 1.2% على أساس شهري و8.3% منذ بداية العام إلى 16.6%.
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