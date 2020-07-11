شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: ترجل أحد نبلائنا حاصداً محبة الجميع واحترامهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون في الشارقة أنه بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة «رحمه الله» فقدت الإمارات ابناً باراً من أبنائها، وترجل أحد نبلائنا حاصداً محبة الجميع واحترامهم، مشيرين إلى مشاركته في بناء الدولة منذ بداية الاتحاد وتوليه حقيبة وزارية، ليكون حاضراً في هذه المسيرة الوطنية، وأنه بأفعاله ومساهماته يمثل قدوة للأجيال في العمل الوطني المخلص المحب للقيادة والوطن والشعب، كما أفنى حياته على مدى العقود الماضية في خدمة الشارقة والمساهمة في بنائها، فكان داعماً للتطور أخذ على عاتقه أن يكون الداعم لكيان الاتحاد والمرافق المخلص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

ورفع المسؤولون واجب العزاء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام، مؤكدين أن الذاكرة الوطنية ستحفظ سيرته العطرة رمزاً وقدوة للأجيال.



علي بن تميم



وقدم الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية خالص العزاء قائلاً : «نتقدم بالعزاء والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أبناءه وأهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان. وأن يجعل الجنة مستقراً ومأوى له مع الذين أنعم الله عليهم من المتقين والأبرار».



مروان السركال



وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».



حصد محبة الجميع



قال علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إنه «بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ترجل أحد نبلائنا بعد أن حصد محبة الجميع واحترامهم، حيث أسس وشارك مع مؤسسي الدولة رحمهم الله جميعاً في بناء دولة الامارات منذ عام 1971م لتكون سيرته مشرقة لابن بار من أبناء الدولة الذين بذلوا أعمالهم من أجل غاية واحدة وهدف منشود هو بناء الوطن».

وأشار السويدي إلى أن الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي ترك في نفوسنا قيمة العطاء والإخلاص وحمل على عاتقه غاية العمل من أجل الإنجاز والبناء وسخر جهده ووقته ليكون عضداً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تطوير كافة المجالات في الإمارة، وتابع: إن الشارقة لن يغيب في حاضرها ولا مستقبلها اسم الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

ورفع التعازي والمواساة إلى صاحب السمو عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وإلى آل القواسم الكرام ولقيادة وشعب الإمارات.

وفي كلمة له تحدث أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، عن الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي قائلاً: «إن المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي رحمه الله، أحد رجالات إمارة الشارقة ودولة الإمارات المخلصين، الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن ورفعته»، وتقدم الباروت بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وقال: نسأل الله أن يشمله بواسع رحمته وعظيم مغفرته، مضيفاً: فقيدنا ابن بار للوطن سطر مسيرة حافلة بالعطاء وترك بصمات حاضرة في تاريخ إمارة الشارقة من تطور وازدهار.

وعبر الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، عن حزن إمارة الشارقة لوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وأشار إلى أنه برحيله يخيم الحزن على أفئدة الجميع بعد أن ترك بأخلاقه وعطائه الحب في قلوب الجميع.

ورفع الحمادي، العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وإلى آل القواسم الكرام، وأشار إلى أن الفقيد كان رمزاً من رموز وطننا الغالي ترك لذكراه في نفوسنا الأثر الكبير.



قدوة للأجيال



وأكد عبدالله مطر الكتبي، أمين السر للمجلس البلدي لمنطقة المدام، أن الجميع فجع بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة «رحمه الله» وذلك بعهد أن رحل مسطراً أعمالاً يصعب حصرها على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارة الشارقة، وأشار إلى أن الفقيد بأفعاله ومساهماته يمثل قدوة للأجيال في العمل الوطني المخلص المحب للقيادة والوطن والشعب من أجل الإعلاء والنماء، ورفع الكتبي العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

من جانبه قال خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إن دولة الإمارات بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة فقدت أحد أركانها برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي كان له خطوات واضحة منذ بداية الاتحاد وتوليه حقيبة وزارية وسعيه لبناء الدولة، فضلاً عما أسند إليه من مهام وتوليه وزارة العدل، وأشار إلى أن للمغفور له بصمات مشهودة في ميادين البناء وكان رمزاً للعطاء والإخلاص والعمل المتواصل من أجل وطنه.

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أحد رجالات الدولة المخلصين



ورفعت الجامعة القاسمية، أحر تعازيها وصادق مواساتها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة «رحمه الله» وإلى آل القواسم ولقيادة وشعب الإمارات.

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة أن الدولة برحيل الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي فقدت أحد رجالاتها المخلصين الذين آمنوا وساهموا ببناء الوطن ونذروا أنفسهم من أجل رفعته وازدهاره، فقد أحب وطنه وساهم ببناء صروحه منذ بواكير قيام الاتحاد، وأشار إلى أن الفقيد كان حاضراً في مشهد بناء مؤسسات الدولة وشارك في مختلف ميادين التنمية والارتقاء بالمجتمع وسطر بمداد من ذهب أعمالاً جليلة القدر في نهضتها ومسيرتها الوضاءة.



سيرة حافلة بالعطاءات



بدوره أكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة «رحمه الله» حافلة بالعطاءات والإنجازات منذ أن أسهم بدوره في مسيرة الاتحاد وكان أحد أعضاء التشكيل الوزاري الأول للدولة ليكون حاضراً في هذه المسيرة الوطنية التي ساهم فيها بالقول والعمل. وأِشار إلى أن الفقيد أفنى حياته على مدى العقود الماضية في خدمة الشارقة والمساهمة في بنائها، فكان داعماً للتطور في كافة مجالات الحياة. وأضاف: فقيدنا برغم ما تحمله من مسؤولياته عديدة أخذ على عاتقه أن يكون الداعم لكيان الاتحاد والمرافق المخلص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ليسطر من جهده وفعله مراحل من العمل المتواصل المخلص الدؤوب يملأه حب الإمارات والإيمان بقيمة إنسانها والاتجاه نحو البناء والرفعة والازدهار.

ورفع الشامسي العزاء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.



فقيد الوطن



ونعى مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة «رحمه الله» وأكد أن الدولة وإمارة الشارقة برحيله فقدتا علماً من أعلامهما اقترن اسمه منذ بواكير شبابه بالعمل الوطني وبناء الوطن.

وقال الشامسي: عزاؤنا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ولآل القواسم الكرام ولقيادة وشعب الدولة على فقدانه، كما نعزي أنفسنا ونحن ننظر بعين الرضا إلى ما قدمه لإمارة الشارقة من رحلة رافقت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في بناء الشارقة الحديثة.



رجل محب للخير



وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم أنه بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، فقدت دولة الإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة أحد أبنائها المخلصين الذين ساهموا وشاركوا في بناء الحكومة الاتحادية منذ نشأتها عندما تولى، طيب الله ثراه، حقيبة وزارة العدل بالدولة.

وقال رشود: من الناحية الإنسانية فقد كان الفقيد رجلاً محباً للخير والعطاء صاحب قلب رحيم، كما أنه لم يبخل على جيل الشباب في التوجيه والنصح والإرشاد من خبراته المتراكمة على مر السنين، ورفع العزاء في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وإلى أنجاله وإلى آل القواسم.



مآثره لا تنسى



وقال راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى إن الدولة خيم عليها الحزن بنبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وأشار إلى أن شعب الإمارات بجميع أفراده لن ينسى مآثر وبصمات الفقيد وما خطه في صفحات الإمارات بحضوره وتأثيره ومساهمته في بناء الوطن بحسه ووطنيته وإخلاصه وفيض أخلاقه. وأوضح المحيان أن الفقيد حرص مع قادة الدولة على أن يكون للوطن شأن كبير وأن يرفل الجميع بالخير وسعى إلى تعزيز المكتسبات الوطنية والإنجازات في ما تقلده من مهام كبيرة، وقال «إن الوطن لن ينسى مشواراً كبيراً خطه الراحل بعد أن ترجل تاركاً وراءه إنجازات تتحقق في الإمارات وفي الشارقة».