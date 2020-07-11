شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تنفي تقارير صينية عن التهاب رئوي أشد فتكاً من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت كازاخستان، أمس الجمعة، تحذيراً من سفارة الصين لمواطنيها تطالبهم فيه بتوخي الحذر من تفشي التهاب رئوي وصفته بأنه أشد فتكاً من فيروس كورونا. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس على حسابها الرسمي على موقع وي تشات، تحدثت السفارة الصينية عن «زيادة كبيرة» في الحالات في مدن أتيراو وأكتوبي وشيمكنت بكازاخستان منذ منتصف يونيو.

ووصفت وزارة الرعاية الصحية بكازاخستان تقارير وسائل الإعلام الصينية التي تستند لبيان السفارة بأنها «أخبار كاذبة». وقالت الوزارة إن عدد حالات الالتهاب الرئوي البكتيرية والفطرية والفيروسية، والذي يضم أيضا حالات غير واضحة الأسباب، يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

قال قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان إنه قد يقيل الحكومة إذا فشلت إجراءات العزل التي فرضتها للمرة الثانية لمدة أسبوعين في كبح تفشي فيروس كورونا. ونقل مكتب توكاييف عنه القول «ستثور تساؤلات حول قدرة الحكومة على العمل بتشكيلتها الحالية» إذا لم يحدث تحسن بحلول نهاية الإغلاق. وقال توكاييف إن الحكومة ستخصص 363 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وفي بريطانيا ألغت السلطات إجراءات الحجر الصحي التي كانت مفروضة على الوافدين من نحو 70 دولة ومنطقة بما يشمل فرنسا وإيطاليا اعتباراً من أمس الجمعة في دفعة لقطاعي الطيران والسفر اللذين تأثرا بجائحة كوفيد-19. لكن لا يزال لزاماً على القادمين من دول ترتفع فيها مخاطر العدوى بالمرض فرض حجر صحي ذاتي لمدة 14 يوماً.

وشمل الإعفاء العديد من الوجهات التي تحظى بشعبية كبيرة بما يعني أن ملايين البريطانيين سيتمكنون من قضاء عطلات صيفية خارج البلاد دون الاضطرار للبقاء في منازلهم لدى العودة. وطبقت المطارات إجراءات سلامة مثل تركيب حواجز شفافة والإلزام باستخدام الكمامات وتركيب أجهزة تحتوي على مطهرات للأيدي لوقف انتشار الفيروس.

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وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قد تكون هناك حاجة لتطبيق قواعد أشد صرامة بشأن وضع الكمامات، مشيراً إلى أنه يرغب في رؤية مزيد من الالتزام باستخدامها في المتاجر في انجلترا، خاصة أنها اختيارية على عكس اسكتلندا.

وأضاف جونسون في جلسة تلقى فيها أسئلة الجمهور «أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر صرامة في التشديد على استخدام الناس كمامات في الأماكن الضيقة حيث يلتقون بأشخاص لا يقابلونهم عادةً».وأعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية اعتباراً من 15 يوليو، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر في الأول من أغسطس المقبل. واشترطت السلطات على الوافدين تقديم نتيجة تحليل أجري قبل ثلاثة أيام تؤكد خلوهم من الفيروس.

بدورها، قالت الحكومة النرويجية إنها ستلغي قيود السفر من وإلى المزيد من الدول الأوروبية اعتباراً من 20 يوليو بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلى ثلاثة أقاليم من أصل 21 إقليماً في السويد المجاورة.

والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها تنتمي لمنطقة شنجن المعفاة من تأشيرات الدخول.

وفي المقابل، أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقّتة جانين آنييز اصابتها بالعدوى، مطمئنة في الوقت عينه إلى أنّها بخير وأنّها ستواصل عملها وستفرض حجراً صحّياً على نفسها.

في غضون ذلك، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن فريقاً تحضيرياً تابعاً للمنظمة توجه إلى الصين لإجراء تحقيق في منشأ الفيروس. وقالت المتحدثة مارجريت هاريس في إفادة في مقر الأمم المتحدة بجنيف إن خبيرين من المنظمة في صحة الحيوان وعلم الأوبئة سيعملان مع العلماء الصينيين لتحديد نطاق التحقيق ومساره. وأضافت أن ذلك سيشمل مفاوضات حول قضايا من بينها تكوين الفريق الكامل للتحقيق والمهارات المطلوبة. (وكالات)