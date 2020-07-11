كليفورد أوديتس.. البشر يتحدون ضد الفوضى

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احتاج الكاتب المسرحي الأمريكي «كليفورد أوديتس» (1906- 1963) إلى مسرح يصب فيه خبرته المبكرة مع الطبقة المتوسطة في فيلادلفيا وبرونكس، ملعبه المسرحي الذي يظهر وعيه بالورطة الإنسانية، تحت نير رأسمالية المدن، فجاء «مسرح الجروب» وأصبح وطنه الخلاق.

جوهر مسرح أوديتس هو المتشردون، ووحدة البشر في وقت الفوضى، بعد أن هجر الحزب الشيوعي عام 1934 الذي كان يجد فيه متنفساً لأفكاره ورؤاه المجتمعية، وبحثاً عن إطار خلاق، عن وطن يعمل فيه، وجد ضالته في «مسرح الجروب» الذي تأسس ما بين عامي 1928 و1931 فأصبح محوراً للأعمال التي تتناول المشكلات الاجتماعية، ومعاناة الطبقة المتوسطة، التي هزمت تطلعاتها في معيشة أفضل، فكتب له بعض المسرحيات وعرضت بالفعل، وحازت إعجاب الجمهور، وأثنى عليها النقاد.

عمل «أوديتس» في بداية حياته ممثلاً، وهو في سن الخامسة عشرة، وأسهم في تأسيس «مسرح الجروب» في الفترة ما بين 1931 و1941 وهي فرقة مسرحية كانت ذات تأثير كبير في الحركة المسرحية الأمريكية، وقد أفادت من تكنيكات ذات ارتباط وثيق بفكر المسرحي الروسي «ستاتسلافسكي» وتأسست في مدينة نيويورك، وتبنت أعمالاً ذات مهارة فنية عالية.

كما كانت تلك الفرقة رائدة فيما يسمى بالتقنية الأمريكية في التمثيل، وكان من بين أعضائها ممثلون ومخرجون وكتاب مسرحيون ومنتجون أمثال كليفورد اوديتس وإيروين شو، وإليا كازان، وهاري مورجان، وستيلا ألدر، وكانت رؤيتهم متمثلة في خلق مسرح جديد يسمو بالدراما الأمريكية الأصيلة، ويرفعها إلى حيز الأضواء، فجاءت أعمالهم لتبرز مغزى سياسياً كبيراً.

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كان أوديتس يبث في مسرحياته فكرة انحطاط الأسرة، ومردود ذلك على الانحطاط الاجتماعي، فكانت شخصياته تتفاعل في أجواء، أساسها فساد، ناتج عن فكر أو وضع اجتماعي خاطئ، كانت الصراعات تتصاعد نحو ضرورة التغيير، فمسرحية «الفتى الذهبي» التي كتبها عام 1937 توازن ما بين الحاجة إلى التغيير، وإيقاظ الشخصيات من كبوتها.

يقول أوديتس من خلال إحدى شخصياته: «قناعة البقاء حيث تنتمي، أن تكون كما أنت، أن تكون متآلفاً مع الملايين من البشر» إن أبطال مسرحيات أوديتس هم ضحايا أو ناجون، وهم أيضاً ضحايا جشع شخصيات أخرى، وظروف مجتمعية لها قوانين مختلفة، تتعارض مع آمال الأبطال، ففي مسرحيته «السكين الكبير» التي كتبها عام 1949 ينتقل المشهد من الطبقة المتوسطة المحبطة إلى صناعة الترفيه في هوليوود، والنهب الذي يحدث في أروقتها، ورثاء الذات، والنجوم ووكلائهم ومنتجيهم، ذلك العالم الذي يعكس بشكل تجريدي توترات النفاق الاجتماعي، الذي يدمر بوعي ومسؤولية من يقف ضده.

منذ أن كتب أوديتس مسرحية «في انتظار ليفتي» وهو منشغل بالابتكار المسرحي، فطور من قدرته التقنية، وخضعت حبكاته المسرحية لإبراز حياة البشر ومشاعرهم، في مسرحية «الفتى الذهبي» تقول إحدى الشخصيات: «أنا وحيد، لا أحد، لا شيء يقف في طريقي» وتتناول المسرحية موضوع النجاح، وتقع ما بين الميلودراما والتراجيديا، وجاء أوديتس ليقترح معاناة الوحدة للأرواح المسجونة، في جحيمها الخاص، برغبات محبطة وحب متردد.

تتناول المسرحية فتى في الواحدة والعشرين من عمره، وقد تحول من هوايته الأساسية وهي الموسيقى، التي أعد لها نفسياً، من خلال تشجيع أبيه، إلى عالم آخر مغاير تماماً، وهو الملاكمة، فينتقل من البيت الموسيقي، إلى نجاح اغترابي، ويعود إلى البيت مرة أخرى، لكنه ميت.

في مسرحية «استيقظوا وغنوا» التي كتبها عام 1930 يتناول أوديتس عائلة من الطبقة المتوسطة، فينتقل من خلال حوار طبيعي، إلى تعبيرات غنائية مقتضبة، إنها عائلة تقف على حافة الانهيار، لكنها لا تزال متشبثة بالحقوق المفترضة، وهي الرفاهية والأمان، والتي فقدت معناها من زمن غابر، إن الشقة التي تعيش فيها العائلة خانقة، وهي صورة للعالم المغلق، للعائلة التي تناضل من أجل الحياة، في وسط الكساد.