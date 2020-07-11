قرقاش: موقفنا تجاه قطر واضح وثقتنا بالسعودية مطلقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، إن موقفنا تجاه قطر واضح وثقتنا بالسعودية مطلقة. وأضاف قرقاش، في تغريدة على «تويتر»: «موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها».

وتابع: «في هذا السياق نثق ثقة مطلقة بحكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة».

وكانت دول «الرباعي» العربي «الإمارات، والسعودية، ومصر والبحرين» قررت في 5 يونيو/ حزيران عام 2017 مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره.