شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصلي الجنازة على جثمـان أحمـد بـن سلطـان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس الجمعة، صلاة الجنازة على روح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس الأول الخميس.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وعدد من الشيوخ.

ووري جثمان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الثرى بعد الصلاة عليه في مقبرة الجبيل.

ويتقبل أنجال الفقيد وأسرته التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت 20 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 11 يوليو 2020 ميلادية، في الفترتين الصباحية والمسائية ، وذلك عبر الاتصال الهاتفي (يفضل عبر إرسال رسالة نصية قصيرة) من خلال الأرقام التالية:

- للرجال 0505485594 - للنساء 0509224941



طحنون بن محمد



أعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، عن صادق وخالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ولآل القواسم الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وقال سموه على «تويتر»: «رحم الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، عرفناه رجلاً خدم بضمير حي، ووعي صادق قضايا وطنه وأهله. صادق عزائنا لصاحب السمو حاكم الشارقة، ولكل أهل الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان».



راشد بن حميد



رفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولآل القواسم الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وقال على «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والقواسم الكرام في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأدخله فسيح جناتك وإنا لله وإنا إليه راجعون».



ورفع عدد من الوزراء والمسؤولون، أحر التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وأنجال الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.



أحمد جمعة الزعابي



قدم أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وأنجال الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي .



حسين الحمادي



وقدم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وقال : اسأل الله أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون .



جميلة المهيري

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ونعت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام الفقيد قائلة: «تعازينا لصاحب السمو حاكم الشارقة ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي طيب الله ثراه... عظم الله أجركم.. وأحسن عزاءكم.. وألهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



أحمد بالهول الفلاسي



وقدم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عزاءه قائلاً: «صادق العزاء والمواساة لصاحب السمو حاكم الشارقة، بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، سائلين المولى عزّ وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصّبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون»



ثاني الزيودي



ورفع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، وزير دولة للتجارة الخارجية، خالص العزاء قائلا : «أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».



عهود الرومي



ونعت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «خالص التعازي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى آل القواسم الكرام لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».



مريم المهيري



وقدمت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: «نعزي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون».



زكي نسيبة



وقال زكي أنور نسيبة وزير دولة: «أحمد بن سلطان القاسمي.. ابن الإمارات المخلص رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته».



سارة الأميري



وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».