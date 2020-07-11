السياسة وفيزياء امرئ القيس

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هل من سياسة تنجي العرب من فيزياء الملك الضليل؟ أعطانا معادلة في بيت رهيب لا رادّ لمآله، لكن في هذه الأعجوبة ألمعيّة وخبرة فيزيائية، في الصورة، أغلب الظن أن الشاعر نفسه لم تخطر بباله التفاصيل النظرية، والأرجح أن الشرّاح لم يهتدوا إليها. يسعد القلم برأي من يدلّ عليها في المكتبة العربية.

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البيت من أشهر عيون الشعر العربي: «مكرّ مفرّ مقبل مدبر معاً..كجلمود صخر حطّه السيل من علِ». من دواعي الحيرة أن الأدباء كانوا يفصّصون البيت شرحاً وإعراباً، من دون أن يفطنوا للجزئية النظرية التي من دونها تصير الصورة ينقصها شيء لتتوازن. لا مشكلة في قوله: «مكرّ مفرّ مقبل مدبر»،لأن الجياد الأصيلة تصارع اللجم، ومن الطبيعي أن تهجم وتنسحب. يتغيّر المشهد بكلمة «معا»، فالكرّ والفرّ والإقبال والإدبار متزامنة. الصورة جادّة، فنحن لسنا في مقام دعابة كوصف البهاء زهير بغلته: «تحسبها مدبرةً..إن أقبلت مستعجلةْ». عجيب أننا لا نجد في المكتبة العربية من أشار إلى أن بيت شاعرنا يلوح فيه تناقض مشهود بين صورة الجواد المكرّ المفرّ معا، وبين جلمود الصخر العظيم المتحدّر لا يقوى شيء على صدّه، لكن المشهد عبقري التصوير من دون خلل نظريّ، فالصخرة العظيمة التي تتحدّر من الأعالي تصطدم في طريقها بالصخور، ما يُحدث ارتداداً إلى الخلف بفعل الاصطدام، ولكن كتلتها مضروبة في سرعتها تجعلها تواصل انحدارها، وربما بأعنف ممّا كان، ما يعطينا صورة الكرّ والفرّ معا، الإقبال مع الإدبار في آن.

عود على بدء، فما كان الداعي إلى الكتابة نظرة مختلفة إلى بيت كأنه بطاقة هوية لشعرنا. المبحث بحث عن المتاعب في محاولة استجلاء الأسباب التي جعلت علاج الأوضاع العربية عسير المنال: وزن العالم العربي جلمود سكّاني، كتلته أربعمئة مليون مضروبة في ستين. هذا الحجم المهول في حالة انحدار، إلاّ من رحم ربّك. القيمة المأساوية المضافة، هي أن «المجتمع الدولي»، الذي يلعب دور السيل المحتدم لمضاعفة سرعة الانحدار: الحروب، الفتن، تفجير الأوضاع الاقتصادية، وصدق زهير: «ومن لم «يطبّع» في أمور كثيرةٍ..يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسمِ».

لزوم ما يلزم: النتيجة التدبيرية: أحد حلّين، إمّا إيقاف للسيل، وإمّا شدّ وثاق جلمود الصخر فيمتنع عن الانقياد.

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