شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في بلدة تقع جنوب مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربية المحتلّة ليل الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أصيب عشرات الشبان بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضاً لمخططات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية. وبالتزامن طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذراً من أن ذلك سيضر ب «السلام».

وقالت الوزارة في بيان «استشهد مواطن من بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي»»، مشيرة إلى أنّه «وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحيّ في رقبته» وما لبث أن فارق الحياة.

من جهته قال محافظ سلفيت عبدالله كميل إنّ الشهيد يدعى إبراهيم مصطفى أبو يعقوب ويبلغ من العمر 29 عاماً. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية «إصابة شاب آخر بالرصاص الحيّ في قدمه».

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وفي السياق نفسه، أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب. وأفادت وزارة الصحة، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاماً أصيب بعيار «مطاطي» اخترق صدره، أدخل إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأن وضعه مستقر.

من جهة أخرى، ذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأكد شتيوي أن المئات من أهالي البلدة خرجوا في المسيرة بعد صلاة الظهر مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات الضم والداعية الى تصعيد المقاومة الشعبية، مشيراً الى اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد كشف كمين لهم نصبوه في بيت مهجور دون تسجيل اعتقالات.

على صعيد آخر، قال قصر الإليزيه في بيان، أمس الجمعة، إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتنياهو «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية»، موضحاً أن ماكرون «شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين». وكانت باريس حذرت «إسرائيل» في أواخر يونيو/ حزيران من هذا الإجراء الذي «سيؤثر» في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس «ما زالت» مصممة على الاعتراف «عندما يحين الوقت» بدولة فلسطينية.

ومن جهته، أعلن مكتب نتنياهو، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أن «إسرائيل» مستعدة لإجراء مفاوضات بناء على خطة الرئيس دونالد ترامب «صفقة القرن». وادعى المكتب، أن نتنياهو أبلغ مكرون أثناء حديثه مع الرئيس الفرنسي أن ««إسرائيل» تعمل بموجب القانون الدولي». كما زعم أن الرفض الفلسطيني للتفاوض على هذه الخطة وعلى خطط السلام السابقة هو ما يمنع تحقيق التقدم.(وكالات)