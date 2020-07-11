شكرا لقرائتكم خبر عن الأمـم المتحـدة تدعـو لوقـف التدخـلات السـلبية فـي لــيبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز،أمس الجمعة، محادثات مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في جنيف، حول جهود حل الأزمة الليبية. وشددا على ضروة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا،فيما اتفق الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على إطلاق مبادرات من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، فيما جددت ايطاليا وفرنسا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقع تويتر، أن الطرفين ناقشا عدة مواضيع، خاصة إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة صالح، والحاجة لتكثيف الجهود لأجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

ورحبت الممثلة الخاصة بموقف عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم في ليبيا، وخصوصا في سرت.

ودعا الطرفان الجهات الدولية إلى وقف تدخلاتها السلبية في ليبيا، وتسهيل دعم العملية السياسية، لأجل تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.

من جهة أخرى،اتفق الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على إطلاق مبادرات من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

وجاء اتفاق تبون وماكرون خلال اتصال هاتفي بين الطرفين أمس، حيث اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة، وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة هناك، حسب بيان الرئاسة الجزائرية أمس.

وأشار البيان إلى تناول الطرفين القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في الساحل، إضافة إلى ملف استعادة جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية، ورفات الشهداء الآخرين التي ما زالت في فرنسا.

إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، في روما الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية أمس . كما أكدا التزامهما المشترك لمكافحة انتهاكات حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

إلى ذلك لفتا إلى ضرورة احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2011.

يذكر أنه في وقت سابق أمس، دعا دبلوماسي أوروبي للتعامل بحزم مع تركيا للحفاظ على المصالح الأوروبية.

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إلى ذلك قال الدبلوماسي، في بروكسل، إن «الوضع العسكري في ليبيا دخل نوعاً من الجمود ونسعى لوقف إطلاق النار». وأضاف: «نعمل في الميدان من أجل الدفع إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ونقوم بدور نشط في نطاق مسار برلين».

وكانت مصادر من مطار مصراتة قد أفادت أمس ل«العربية/الحدث» بوصول طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها 156مرتزقاً سورياً.

وتأتي هذه الدفعة بعد أن غادرت أمس الأول الخميس طائرة تركية تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا. وذكرت المعلومات أن 120 عنصراً من المرتزقة قد غادروا على متن الطائرة المذكورة.

محاسبة الدول الداعمة للإرهاب

في الأثناء، شارك نائب مُساعد وزير الخارجية المصري مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي إيهاب فهمي، في فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام 2020 التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان «التحديات الاستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية»، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وشدَّد فهمي، خلال مشاركته على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً في ليبيا وسوريا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2396 بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب.

تحذيرات لأوروبا من تدخلات تركيا

في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، فرانكو فراتيني، عبر مقال نشره في موقع «كونزيرفتيف هوم» البريطاني، أمس الأول الخميس، من التداعيات الخطيرة للتدخل التركي في الشأن الليبي، وتأثير ذلك على دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر فراتيني أن ليبيا باتت تمثل اليوم مصدر إزعاج لأوروبا، وخصوصاً في ظل الفوضى وعدم الاستقرار، وانتشار التطرف والإرهاب.

ولفت فراتيني إلى تأثير الأزمة الليبية على الدول الأوروبية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين الذين سيتدفقون إلى القارة العجوز، وذلك بفضل التدخل التركي في الشأن الليبي، واستغلال أنقرة لهذه القضية لصالحها.

وأوضح أن التقدم الذي أحرز في مؤتمر برلين، قد تعرض لانتهاكات من جانب تركيا التي زادت من وتيرة تصديرها للسلاح والإرهابيين والمتشددين لدعم حكومة فائز السراج، فقبل أن يجف الحبر الذي استخدم للتوقيع على الاتفاق، أبحرت سفينة «بانا» التركية نحو ميناء طرابلس وهي محمّلة بالسلاح.

ترحيب بعودة تصدير النفط

في جانب آخر، رحبت السفارتان الأمريكية والبريطانية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على صادرات النفط، واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين. (وكالات)