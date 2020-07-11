«بلدي الحمرية» يزيل 90% من العزب العشوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد حميد فايز عبدالرحمن الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، رئيس لجنة العزب، والثروة الحيوانية في المجلس، بجهود أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة العزب والثروة الحيوانية خلال الفترة بالعمل على توزيع العزب النظامية بالحمرية وفقاً للإجراءات التنظيمية، ومتابعة وتنظيم شؤون العزب النظامية بالحمرية، والتقيد بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2016، الخاص بتنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، علاوة على تلبية متطلبات مراجعي المجلس، ومتابعة احتياجاتهم.

وأكد أن المجلس البلدي بالتعاون مع بلدية الحمرية يواصلان تنظيم حملات مدروسة ومنظمة لإزالة العزب العشوائية.

نجح المجلس البلدي بالحمرية، بالتعاون مع بلدية المنطقة، وشركة الشارقة للبيئة، «بيئة»، وبالتنسيق مع الأهالي، في إزالة 90% من العزب العشوائية بالمنطقة حفاظاً على البيئة، وإتاحة المساحات لمشاريع المخططات الحديثة، علاوة على العمل لمنع تشويه المنظر العام.