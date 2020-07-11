شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تقاوم ضغوط «الإصابات القياسية» بـ «التفاؤل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاومت مؤشرات الأسهم العالمية أمس ضغوط استمرار الارتفاع القياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، مستفيدة في ذلك بدعم أنباء إيجابية حول احتمالية إيجاد علاج للوباء الذي أدى إلى تقلب الأسواق، بالإضافة إلى بيانات إيجابية دعمت المؤشرات لتعويض خسائرها في مستهل تداولات الجمعة.

في بورصة نيويورك، تأرجحت مؤشرات «وول ستريت» أمس الجمعة بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الهامشي، لتكون أقرب للاستقرار، مع مكاسب مستمرة لأسهم قطاع التكنولوجيا، وترقب تطورات الوباء الذي لا يزال يصيب عدد قياسي من الأمريكيين بشكل يومي.

قالت شركة «جلياد» لصناعة الأدوية إن العلاج المحتمل للفيروس «ريميديسيفير» ارتبط بأداء إيجابي لتحسن حالات في تجارب سريرية وانخفاض خطر وفاة المصابين بنسبة 62% مقارنة بمستوى الرعاية التقليدي، كما يأتي أداء الأسهم بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين من جديد، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين باتهامات انتهاك حقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الآخر، كشفت بيانات عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، تراجع الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بأكبر وتيرة هبوط في 11 عاماً خلال الأسبوع الجاري، في حين تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

واستقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 25715.3 نقطة، كما استقر مؤشر«ستاندرد آند بورز» عند مستوى 3153.1 نقطة، وارتفع مؤشر«ناسداك» بنحو 0.5% مسجلاً 10547.8 نقطة، قبل أن يتأرجح في وقت لاحق متخلياً عن مكاسبه.

واستمر طلب المستثمرين على أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وميكروسوفت ونتفليكس وأبل وسط مخاوف من أن تؤدي عودة ظهور الفيروس التاجي إلى بقاء الأشخاص في منازلهم لفترة أطول، حيث واصلت أسعار هذه الأسهم عند أعلى المستويات على الإطلاق أو بالقرب منها، لتواصل الارتفاع بنسبة 3.9 ٪ كل أسبوع حتى الآن.

وفي القارة العجوز، تكبدت الأسهم الأوروبية خسائر في مستهل التداولات أمس الجمعة بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي ربما يتوقف مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في أنحاء العالم قبل أن تمحو المؤشرات خسائرها في وقت لاحق وتبدل ما فقدته بمكاسب بالنسب ذاتها.

Advertisements

وزاد مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.4%، كما ارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6%، في حين شهد مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً بأكثر من 0.5%.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة إذ تبدد أثر دعم ناجم عن ارتفاع الأسهم الصينية بفعل مخاوف بشأن إغلاق المزيد من الشركات، على الأخص في الولايات المتحدة، حيث جرى الإعلان عن أكثر من 60 ألفاً و500 حالة إصابة أمس الخميس.

ومن بين تحركات الأسهم الفردية، هوى سهم دوفري السويسرية لتشغيل الأسواق الحرة 5.3% بعد أن أعلنت عن خفض النفقات الخاصة بالموظفين بما يتراوح بين 20 إلى 30% هذا العام في الوقت الذي تسعى فيه لمواجهة تراجع في المبيعات ناجم عن الجائحة.

وارتفع سهم شركة الاختبارات الجينية الألمانية كياجين 3.1% بعد أن أعلنت عن زيادة 68% في الأرباح الفصلية في ظل طلب قوي على منتجاتها المستخدمة في الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في أسبوع أمس الجمعة إذ غذّى ارتفاع في الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في البلاد والخارج المخاوف من عرقلة مسار التعافي الاقتصادي، بينما تتأهب السوق للمزيد من نتائج أعمال الشركات السلبية.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 1.06% إلى 22290.81 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من يوليو/ تموز، مع تقدم 21 سهماً فقط على المؤشر مقابل تراجع 202.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.42% إلى 1535.20 نقطة ليسجل أيضاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 يونيو/ حزيران، وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

(وكالات)