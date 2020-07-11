اختبارات جديدة على «نسخة يمكن استنشاقها» من عقار ريمديسيفير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت شركة «جيلياد ساينس» تجاربها السريرية لنسخة يتم استنشاقها من المضاد الفيروسي «ريمديسيفير»، وهو أول علاج يظهر فاعلية في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نقل موقع «فوكس بيزنس» الأمريكي. ويشارك في التجارب مجموعة مكونة من 60 متطوعاً، جميعهم أصحاء، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 45 عاماً.

وستقيّم التجربة ما إذا كانت النسخة المستنشقة من الدواء آمنة وفعالة في العيادات الخارجية التي تستقبل الأفراد الذين يعانون مراحل مبكرة من عدوى كوفيد-19. وبحسب المدير الطبي لغيلياد، ميرداد بارسي، فإنه «بناء على الفهم العلمي الراهن، فإن الجهاز الجزء العلوي من الجهاز التنفسي هو الموقع الأكثر انتشارا لعدوى سارس-كوف-2 في المراحل المبكرة من المرض».

وأضاف أن «توصيل ريمديسيفير بشكل مباشر إلى الموقع الأولي للعدوى باستنشاق محلول البخاخ قد يتيح استهدافاً وتحكماً يمكن الوصول إليه بشكل أكبر في لدى المرضى الذين لا تتطلب حالتهم الإدخال إلى المستشفى». وتعتبر التجارب الحالية جزءاً من عدة تجارب تجرى لاختبار مدى فاعلية النسخة المستنشقة من الدواء، بحسب الشركة المصنعة.

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وأظهرت الدراسات المبكرة للنسخة الوريدية من ريمديسيفير أن الدواء عجّل بتعافي المرضى الذين تم إدخالهم المستشفى. وأجازت السلطات الأمريكية استخدام ريمديسيفير للحالات الطارئة في مايو. ويعتبر حالياً الدواء المرخص الوحيد لعلاج حالات الإصابة الشديدة.

من جانب آخر، أظهرت المؤشرات المبكرة على لقاح واعد لفيروس كورونا قدرته على تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى مقارنة مع من أصيبوا بعدوى كورونا. وتعمل كل من شركة «فايزر» الأمريكية و«بيونتك» الألمانية سوياً مع الجامعة ضمن الجهود العالمية المبذولة في سباق تطوير اللقاح، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل».

اللقاح يعمل عن طريق تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى مقارنة مع من أصيبوا بعدوى كورونا.

وقالت فايزر إنها في حالة نجاح التجارب ستنتج 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام، وأكثر من مليار جرعة منه العام المقبل. وينتج اللقاح التجريبي الذي يحمل اسم «بي.أن.تي162.بي1» استجابات مضادة على الأقل بنفس المستويات الموجودة في الأمصال المسحوبة من دماء المرضى المتعافين من الفيروس، إنما بجرعات أقل، وفق الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين.