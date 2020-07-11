الكاظمي بذكرى تحرير الموصل: نخوض حرباً ضد الفساد والخراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، أن العراقيين سجلوا بتحرير الموصل، صفحة بيضاء أخرى في تاريخهم، كتبوها بتضحيات أبنائهم، وبتلاحمهم وتآخيهم لأجل وحدة العراق، ولأجل قبر ظلمة الإرهاب، وكف حالك آثامه عن كل العالم، في حين عثرت القوات الأمنية على صاروخ معد للإطلاق نحو المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

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وقال الكاظمي في بيان، إن «النصر الذي تحقق على الأرض، ما كان له أن يبزغ لولا نصر آخر بزغ شعاعه عبر رفض مجتمعي عراقي خالص للطائفية، والتفرقة، والتمييز، ورفض العراقيون الفكر الأسود، لأن عيشهم لآلاف السنين على هذه الأرض، لم يكن إلا عبر روح بيضاء امتازوا بها». وتابع «نحن نخوض حرباً ضد الفساد والخراب، واعون تماماً لما لهذا العزم العراقي القوي من أثر، بفضل تصميمهم الذي أزاحوا به الإرهاب، سينتصر العراقيون بإعمار بلدهم، وفي حربهم على الفساد والفاسدين، وستكون مرتبة أخرى يرتقونها معاً، كشعب واحد متآزر. فقد دفعوا ثمناً لم يدفعه قبلهم أحد». وأردف «كانت وقفة قواتنا المسلحة، وقفة مسؤولة وتحمل كل معاني الحميّة والشجاعة التي أثمرت هزيمة ناجزة للتنظيم الإرهابي على يد أبطال الجيش العراقي، والشرطة، ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وبقية صنوف قواتنا، وكل من نذر دمه من أجل أن يبقى بلده مصاناً، وكرامة أبنائه في عز ورفعة، مثلما كان لموقف المرجعية الدينية الرشيدة كلمتها الحاسمة المبدئية المنطلقة من شرف الاعتزاز بكرامة هذا الوطن، ومثلما كانت عبر كل العصور سنداً للخير، وقوة للمحبة والتآلف، والعيش السلمي، والشكر لكل من ساند العراق من الدول».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الجمعة، العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان مقتضب للقيادة: «تمكنت القطعات الأمنية من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة». وأضاف: «تم تفكيكه ورفعه من دون حادث».

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى استهداف بصواريخ الكاتيوشا من قبل «مجهولين»، وعلى الأغلب تكون هذه الصواريخ موجهة باتجاه السفارة الأمريكية.