شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من ارتفاع خطر المواجهة النووية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت روسيا، أمس الجمعة، من ارتفاع خطر اندلاع مواجهة نووية في العالم، وأبدت تشاؤماً حيال تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع واشنطن، واعتبرت أن «صراعاً داخلياً» في أمريكا هو السبب وراء اتهام موسكو بتقديم مكافآت لطالبان الأفغانية لقتل جنود أمريكيين.

وفي كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال مشاركته في الدورة الجديدة ل«منتدى قراءات بريماكوف» بواسطة الفيديو كونفرنس، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من ارتفاع خطر اندلاع مواجهة نووية في العالم بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وندد بنهج الولايات المتحدة في هذا المجال، وحمل واشنطن المسؤولية عن السعي إلى تفكيك المنظومة العالمية للرقابة على التسلح.

وقال لافروف: «أنا موافق على القول إن المخاطر النووية ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويشهد الوضع في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي الدولي تردياً واضحاً». وأضاف أن السبب هو تطلع الولايات المتحدة إلى استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق الانتصار في ما تسميه بصراع الدول الكبرى، وأشار الى أنهم (الأمريكيون) يتخلون عن مصطلح «الاستقرار الاستراتيجي» ويستبدلونه ب«الصراع الاستراتيجي».

وأبدى لافروف قلق موسكو من رفض الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين، تأكيد التزامها بالمبدأ الأساسي المطروح من قبل الجانب الروسي، الذي ينص على أنه لن يكون هناك فائزون في حرب نووية، ولذلك لا يمكن السماح بنشوبها. ولفت إلى امتناع واشنطن عن تأكيد التزامها بهذا المبدأ، على الرغم من أنه يتماشى بالكامل مع ما اتفق عليه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في القرن الماضي.

وأكد الوزير أن روسيا ستستمر في تقديم هذا المبدأ على الصعيد الدولي، لاسيما في مجرى القمة المستقبلية ل«الخماسية النووية» (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين)، مشدداً على أن الأولوية تكمن في منع إضعاف العبارات المطروحة في الوثائق السوفيتية-الأمريكية ذات الصلة.

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وأعرب عميد الدبلوماسية الروسية عن تشاؤمه بشأن مستقبل معاهدة ستارت الجديدة المبرمة بين موسكو وواشنطن في عام 2010 والتي تنقضي فترة سريانها في فبراير 2021، مؤكداً وجود مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة قررت عدم تمديد هذه المعاهدة. وأضاف أن المطالب الأمريكية بتوسيع المعاهدة كي تشمل أحدث الأسلحة الروسية هي بمثابة «الطرق على باب مفتوح».

وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة لأي سيناريو في حال انهيار معاهدة ستارت الجديدة، مؤكداً أن النزعة العامة ستتمثل على أي حال في السعي إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاستراتيجية ووضع آليات للرقابة على التسلح. وتابع أن الجانب الروسي لا ينوي التوسل إلى واشنطن بالحفاظ على المعاهدة إذا كانت ترفض ذلك قطعياً.

من جهة أخرى، قال لافروف إن صراعاً سياسياً داخلياً في الولايات المتحدة هو سبب تكهنات وصفها بأنها غير نزيهة بشأن علاقات مزعومة لموسكو مع طالبان بأفغانستان.

وكان جنرال أمريكي كبير صرح الخميس بأن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا منحت دعماً لمقاتلي طالبان في أفغانستان في الماضي، مضيفاً أنه لا يملك معلومات لتأكيد أنها أمرت بهجمات ضد أمريكيين أو أنها رصدت مكافآت مقابل قتل جنود.

وتعهد كبار مسؤولي البنتاجون ب«اتخاذ تدابير» إذا تمكن الجيش الأمريكي من تأكيد المعلومات حول دفع موسكو مكافآت لعناصر لطالبان لقاء قتل جنود أمريكيين.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي رداً على أسئلة لجنة في الكونجرس حول هذه المعلومات الاستخباراتية إن الاستخبارات العسكرية لم «تؤكدها» بعد، في أول تعليقات علنية لهما حول القضية.(أ.ف.ب،رويترز)