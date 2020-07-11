الجيش السوري يحبط هجوماً لفصائل أنقرة في ريف اللاذقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة، أمس الجمعة، هجوماً واسعاً بقذائف الهاون على بعض المواقع العسكرية للجيش السوري شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية، فيما بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، إنعاش سوريا اجتماعياً واقتصادياً

وقال مصدر عسكري سوري: « في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون». وأضاف « تصدت قواتنا العاملة في المنطقة للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف قواتنا»، بحسب البيان.

من جهة أخرى، جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن الطرفين تناولا «عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات، بما في ذلك في سياق المهام الخاصة بإنعاش البنية الاجتماعية الاقتصادية في سوريا».

(وكالات)