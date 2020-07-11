شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية «نيو ستارت».. وأوهام «الـردع النــووي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل لبيب

يحبس العالم أنفاسه، بينما تتزايد مناطق الصراعات حوله سخونة، وتلتهب الحدود، واضعة البشرية على حافة الخطر، في ظل تزايد المخاوف من إعلان نهاية مرتقبة لمعاهدة «نيو ستارت» بين روسيا والولايات المتحدة، المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، ووجود أسلحة مخيفة تملك قوة تدميرية قادرة على إبادة الحضارة البشرية في ثوانٍ معدودة، يبررها المتمسكون بأوهام نظرية «الردع النووي»، وقدرتها على إرساء السلام العالمي.

على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في قرارها الأول في عام 1946 نزع السلاح النووي هدفاً رئيسياً للمنظمة الدولية، فإنها فشلت في منع تزايد المنضمين للنادي النووي، وأخفقت في وقف التجارب النووية؛ إذ شهد العالم تنفيذ أكثر من 2000 تجربة نووية خلال السبعين عاماً الماضية في مختلف دوله، مما ألحق الضرر البالغ ببعض أشد الشعوب ضعفاً والنظم البيئية.

مع هشاشة السلام العالمي، وتزايد الاضطرابات الدولية، يلوح من حين إلى آخر، شبح نشوب مواجهة نووية، يذكيها سباق التسلح الأمريكي الروسي، والصراع الهندي الباكستاني؛ بسبب إقليم كشمير، والتراشق النووي اللفظي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل حلماً بعيد المنال؛ إذ يكفي كبسة زر نووية تملكها فقط تسع دول حول العالم لإشعال حرب عالمية ثالثة.

على الرغم من الانتكاسات التاريخية التي أصابت معسكر المطالبين بحظر الأسلحة النووية، فإن جهود المنظمات الدولية والجماعات الناشطة نجحت بالفعل في تقليص أعداد تلك الأسلحة من 70 ألفاً عام 1968، إلى ما يقارب 15 ألفاً، في الوقت الحالي؛ لكن تهديدها للسلام العالمي لا يزال قائماً ومستمراً.

وفي حين خفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا مخزوناتها من الأسلحة النووية، يُعتقد أن الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية تنتج المزيد منها، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين.

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معاً أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم؛ إذ تملك واشنطن نحو 5800 رأس حربي نووي، وموسكو 6375، مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن.

وعلى الرغم من هذه الترسانة النووية الهائلة، التي تكفل لدى البعض تحقيق نوع من التوازن العسكري، وإرساء السلام البارد، فإن سباق التسلح لا يزال قائماً، وتزداد وتيرته في مختلف أنواع الأسلحة التقليدية، وتخصيص مئات المليارات لتطوير تلك الترسانة، والتهديد باحتمال نشوب حرب شاملة لا يخلو من الخطاب السياسي حتى في أعتى الديمقراطيات.

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يتفاقم القلق الدولي حالياً بشأن مصير معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ ترى واشنطن أن المفاوضات الثنائية الحالية مع موسكو بشأن الحد من التسلح عبثية من دون إشراك الصين، وهو ما ترفضه موسكو وبكين، وترى روسيا فيها مناورة سياسية؛ لتنصل أمريكا من التزاماتها الدولية بخفض التوتر وإنهاء سباق التسلح.

الرفض الصيني للانضمام للمحادثات الثلاثية مع أمريكا عزته للفجوة الهائلة بين الترسانات النووية الصينية والأمريكية فيما يتعلق بالكمية ودرجة التعقيد؛ لكنها أبدت انفتاحها على محادثات متعددة الأطراف.

الخطورة الحالية مرجعها، أن المعاهدة التي ينتهي مفعولها خلال فبراير/شباط 2021، تمثل القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا للأسلحة النووية الاستراتيجية؛ إذ تمنع الدولتين من نشر أكثر من 1550 سلاحاً، ولا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهووس بكسر المواثيق والأعراف الدولية، وإرباك المشهد الدولي، سيجعل من الاتفاقية استثناءاً بعدما سحب بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية للحدّ من التسلّح، أشعل بها نذر حرب باردة، مهدداً في الوقت نفسه بأن الولايات المتحدة لن تبقى موقعة على اتفاقات دولية ينتهكها باقي الأطراف ولم تعد تصب في مصلحة واشنطن.

وعلى الرغم من التهديدات المتزايدة والرعب النووي المتصاعد، فإن الأمل لا يزال يحدو الكثير من الدول التي تحتفل حالياً بالعام الثالث لتوقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية، في انضواء القوى النووية إليها، خاصة وأنها الاتفاقية الدولية الأولى الملزمة قانوناً لحظر الأسلحة النووية حظراً شاملاً، وتستهدف إزالتها تماماً.

الاتفاقية التي اعتمدت في السابع من يوليو/تموز من عام 2017 والتي تبنتها آنذاك 122 دولة تمنع منعاً كلياً استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة النووية، وكل نشاط يتعلق بها. وتُلزَم الدول الموقعة بالتصدي لنتائج استخدام وتجريب الأسلحة النووية وبمساعدة الضحايا ومعالجة التلوث البيئي.

المؤسف أن الدول النووية الكبرى مثل: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا قاطعت المعاهدة، واعتبرتها غير واقعية. وبررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، رفض الانضمام إليها، بأنها لم تأخذ في الحسبان واقع الأمن الدولي وأن الردع النووي، كان مهماً للمحافظة على السلام العالمي لأكثر من 70عاماً.

ويستشهد المؤمنون باستراتيجية الردع النووي بأن استخدام الولايات المتحدة للقنابل النووية في قصف هيروشيما ونجازاكي وضع حداً للحرب العالمية الثانية، واستسلام الإمبراطورية اليابانية، متجاهلين مقتل 220 ألف إنسان فقدوا حياتهم في دقائق معدودة.

والمؤسف أكثر، أن التهديدات النووية، وبما تحمله من موت ودمار، تأتي أيضاً من جانب، الديمقراطيات الغربية؛ إذ أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال وجودها في السلطة، أنها مستعدة لشن ضربة نووية لقتل مئات الآف من الأبرياء؛ من أجل ردع أعداء بريطانيا.

إن تحقيق السلام الدولي يستدعي العمل من كافة الدول والمنظمات على إخلاء العالم من كافة أشكال التهديد، ونسف نظرية «الردع النووي»؛ إذ لا تعدو مجرد خرافة واستراتيجية مميتة، تلجأ إليها دول فقدت مصداقيتها؛ لمحاولة كسب نفوذ عالمي قائم على الخوف والتهديد المتواصل لجيرانها، والمؤكد أن سيناريو حرب نووية، هو آخر ما يتمناه العالم الآن، فهي حرب لا أحد ينتصر فيها.