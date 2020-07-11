مسبار الأمل.. ثورة فضائية

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محمد خليفة

15 يوليو سيبقى محفوراً في الذاكرة؛ لأنه يوم دخول دولة الإمارات إلى عالم الفضاء.

إن لكل حقبة تاريخية منظورها؛ لذا لفهم أية حقبة، أو التعامل معها؛ يجب معرفة المنظور الخاص بها، فلم يعد الموضوع العلمي مُعطى حسياً ندركه؛ بل إنه كما تقول الفيزياء تركيب الفعل وإبداعه؛ فقد أثبتت الفيزياء الكوانتية الأساسية للكون، من خلال تصوراتها للذرة، ووفق تصورات انطولوجية، لتصبح نموذجاً في مجال العلوم الفلكية الحقة؛ فالذرة التي هي أساس الموجودات في حركة تغيير مستمرة. ومن هنا، فقد أحالت هذه النظرية الإنسانية إلى توجه جديد؛ غيّر شكل المعرفة، ووضع الأساس المتين لعلوم تطبيقية، قامت وتسامت وظهر وسطها علم الفلك الذي قطع مراحل بعيدة خلال القرن العشرين، واندفعت نحو اكتشاف المجهول في الكون، مما جعل العالم ينصرف على صورة العقل.

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لا جدال أن الجميع ينتظر ويترقب ساعة الصفر لانطلاق «مسبار الأمل» من قاعدة «تانيجاشيما» في اليابان، في 15 يوليو/تموز إلى هدفه الكوني البعيد. فهذا التاريخ سيبقى محفوراً في الذاكرة؛ لأنه يوم دخول دولة الإمارات إلى عالم الفضاء، الذي كان مقتصراً قبل ذلك على بعض الدول الكبرى في العالم؛ لكن القيادة الحكيمة التي امتلكت الإرادة القوية، والحكمة البالغة، اتخذت القرار الشجاع؛ للدخول إلى ذلك الحيز المجهول الذي تحار فيه العقول، وتعجز فيه الألسن عن الكلام، فكان مشروع الفضاء الإماراتي علامة فارقة ليس في تاريخ الإمارات فقط؛ بل في التاريخ العربي والإسلامي.

لقد كنا نسمع قبل ذلك أن دولة كبرى أطلقت مسباراً؛ لاكتشاف كوكب أو جهة ما في الفضاء، وكنا نقول، متى يكون لنا مثل هذا؛ لكن أحلامنا باتت حقيقة، وأصبح لدينا مسبار، سيتجه برحلته؛ لاستكشاف المريخ.

وقبل إطلاق «مسبار الأمل» إلى وجهته، واصل المهندسون والخبراء إجراء عمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق، وقد وصل عدد من فريق «مركز محمد بن راشد للفضاء» إلى اليابان؛ للإشراف والاطلاع على عملية الإطلاق، وقام فريق عمل «مسبار الأمل» الإماراتي الذي يتكون من 150 مهندساً ومهندسة وباحثاً وباحثة بتصميم وتطوير التقنيات المتعلقة بالمشروع، وبمساهمة شركاء نقل المعرفة؛ وهم: جامعة كولورادو في بولدر؛ ومختبر فيزياء الفضاء والجو؛ وجامعة كاليفورنيا في بيركلي؛ ومختبرات علوم الفضاء؛ وجامعة ولاية أريزونا؛ وكلية استكشاف الأرض والفضاء.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اطلع بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس «مركز محمد بن راشد للفضاء»، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. وقال سموه بهذه المناسبة: «إن «مسبار الأمل» ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرّستها دولة الإمارات منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة. وهو رسالة أمل بأننا لسنا أقل من شعوب الدول المتقدمة اجتهاداً وابتكاراً وإبداعاً».

وقطعاً لن يكون «مسبار الأمل» سوى أول الطريق؛ إذ إننا سنشهد صناعات فضائية متكاملة في دولة الإمارات، وسنشهد انطلاق مركبات فضائية أخرى إلى كواكب أخرى، وربما يكون الإطلاق من أرض الإمارات، فتوطين الصناعة الفضائية، بات ضرورة استراتيجية، ليس فقط لإطلاق مركبات إلى الفضاء؛ بل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإثبات الوجود في عالم ينزع نحو استغلال موارد الفضاء الكامنة في الكواكب والنجوم والأجرام السماوية.

وتتسابق الدول الكبرى لعسكرة الفضاء؛ طمعاً في استثماره واستغلال ما به من موارد. وقد أكدت الدراسات الحديثة أن استخراج الموارد المعدنية من الأجرام الفضائية، يمكن أن يضخ في اقتصاد العالم عشرات المليارات من الدولارات في المستقبل القريب. وقالت دراسة قامت بها مجموعة «بي دبليو سي» بطلب من وكالة الفضاء في دولة لوكسمبورج، إن استثمار موارد الفضاء، يمكن أن يدر ما بين 73 ملياراً إلى 170 مليار يورو مع حلول عام 2045؛ وذلك اعتماداً على الجداول التي أعلنتها وكالات الفضاء الحكومية، والشركات الخاصة عن برامجها حتى عام 2045 والتي تتضمن: رحلات مأهولة إلى القمر؛ ورحلات إلى المريخ؛ وإطلاق السياحة الفضائية. ومن المؤكد أن دولة الإمارات ستكون من الدول القلائل التي ستضع قدمها في بحر الفضاء الغامض، وستبحر فيه مسلحة بالعلم والتقنية الحديثة؛ حتى تتمكن من تحقيق الإنجازات التي سيفخر بها كل إماراتي، وكل عربي في المستقبل القريب.

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