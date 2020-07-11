شكرا لقرائتكم خبر عن تباين إغلاقات الأسواق.. وثلثا السيولة لـ «العقار» و«البنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت أسهم العقار مكاسب جيدة في أسبوع مع تركز السيولة بشكل رئيسي على هذا القطاع، بنسبة 36% من إجمالي التداولات، فيما جاءت أسهم البنوك ثانياً ب30% من الإجمالي، لتحتكر أسهم القطاعين نحو 70% من السيولة الأسبوعية التي وصلت في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 1.67 مليار درهم.

وقاد «إعمار العقارية» سوق دبي للارتفاع في أسبوع بنسبة 1%، أمام تراجعات محدودة لسهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، فيما سجل مؤشر سوق العاصمة تراجعاً طفيفاً نسبته 0.38%، مع انخفاض ثلاثي أبوظبي البنكي واتصالات في مقابل استقرار «الدار».

عادت حصة الأجانب «غير العرب» لترتفع في سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 21.87 مليون سهم، على الرغم من نزول السهم في أسبوع بنسبة 7.69%، وكذلك ارتفعت حصتهم في «إعمار مولز» إلى 7.8 مليون سهم، وارتفع في أسبوع 7.14%.

وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 1.027 مليار درهم في دبي، و652.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو ملياري سهم، توزعت بواقع 1.47 مليار سهم في دبي، و541.16 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 24.17 ألف صفقة.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1% إلى 2082.19 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم العقار والاتصالات والاستثمار.

وارتفع القطاع الداعم الرئيسي للسوق بنسبة 3.34% على أساس أسبوعي، مدفوعاً بارتفاع القيادية «إعمار العقارية» بنسبة 2.61%، و«إعمار مولز» 7.14%، و«إعمار للتطوير» 3.38%، و«أرابتك» 16.52%، و«ديار» 0.36%، و«داماك» 5.85%، فيما نزل «الاتحاد العقارية» 7.69%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.61%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87%، و«شعاع كابيتال» 1.19%، فيما نزل «سوق دبي المالي» 0.25%.

وفي المقابل هبط قطاع البنوك 0.18%، متأثراً بنزول «دبي الإسلامي» 0.52%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.11%.

كما نزل قطاع النقل 0.6%، مع هبوط «العربية للطيران» 3.33%، و«الخليج للملاحة» 4.77%، في مقابل ارتفاع «أرامكس» 2.13%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على صعيد أسبوعي بنسبة 0.38%، إلى مستوى 4295.48 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة. وتراجع قطاع البنوك 1.12%، بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1.43%، و«أبوظبي التجاري» 1%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.27%. ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار هامشياً 0.04%، مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.57%، فيما استقر «الدار» من دون تغيير.

وزاد قطاع الطاقة 5.78%، مع نمو «طاقة» 28.87%، و«دانة غاز» 2.36% و«أدنوك للتوزيع» 1%.

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وارتفع قطاع الاستثمار 1.06%، بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.61%، و«إشراق» 2.76%، و«الواحة كابيتال» 4.48%.

الأكثر تداولاً

واجتذب «الاتحاد العقارية» أعلى التداولات في سوق دبي خلال أسبوع بنحو 195 مليون درهم، مغلقاً عند 0.276 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 137.3 مليون درهم، وأقفل عند 2.75 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 64.3 مليون درهم ليغلق عند 8.89 درهم. وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً في أسبوع بسوق أبوظبي، جاء في الصدارة «أبوظبي الأول» قرب 137 مليون درهم، مغلقاً عند 11.04 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة قدرها 73.6 مليون درهم، ليغلق عند 3.75 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بقيمة 66.8 مليون درهم، وأقفل عند 16.72 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أكسا للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 31.81%، مغلقاً عند 0.489 درهم، تلاه «الخليج للمشاريع الطبية» الذي أغلق مرتفعاً 30.66% عند 2.62 درهم، ثم «طاقة» بارتفاعه 28.87% ليغلق عند 0.991 درهم.

وعلى العكس، كان التراجع الأكثر من نصيب «القدرة القابضة» بنزوله 17.61%، ليغلق عند 0.931 درهم، ثم «الخليج للصناعات الدوائية جلفار» بهبوطه 6.14% عند 1.07 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنزوله 5% إلى 0.76 درهم.

وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي خلال أسبوع بنسبة 16.52% مغلقاً عند 0.67 درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» مرتفعاً 10.53% إلى 0.168 درهم، ثم «أملاك للتمويل»، وزاد 9.61% وأقفل عند 0.308 درهم.وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين «الاتحاد العقارية» بنسبة 7.69% مغلقاً عند 0.276 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بنزوله 4.77% إلى 0.479 درهم، ثم «دبي للمرطبات» منخفضاً 4.65% إلى 10.25 درهم.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 88.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.29 مليون درهم محصلة شراء العرب، و54.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و32.32 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 88.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي كانت وجهة الشراء لصالح المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 42.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 16.7 مليون درهم محصلة شراء العرب ونحو 18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و8 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 42.7 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«إعمار مولز»، و«أرامكس» و«أبوظبي الإسلامي» و«أمانات» و«إعمار للتطوير»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العربي المتحد» و«إعمار العقارية»، و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«سلامة».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع بصافي استثمار بلغ 72.34 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و65 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 72.34 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و65 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.