وحمل القرار طهران مسؤولية التفجير الذي أدّى إلى مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأميركية، بحسب وكالة فرانس برس.
وأشارت القاضية بيريل هويل، رئيسه هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفدرالية، إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي اعتبرت فيه أن إيران "ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى إلى مقتل 19 شخصا وجرح المئات".
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وأمرت القاضية، في حكمها الصادر في 2 تمّوز/يوليو والذي تمّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.
من جانبها، رحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على إيران، رغم نفي طهران توّرطها في التفجير ورفضها دفع أيّ تعويضات.
ورحبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر بالحكم، معتبرة أنه حقق العدالة "للعديد من ضحايا الإرهاب الذي تدعمه إيران".
يشار إلى أن أصابع الاتّهام في التفجير وجهت إلى حزب الله السعودي، وهو جماعة من الأقلية الشيعية في المملكة.
ونفّذ الهجوم بشاحنة محمّله بالمتفجرات تمّ تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخبر المؤلّفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا "تفجير الخبر" بالسعودية في 1996 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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