مجلس الأمن الدولي يرفض اعتماد مشروع قرار روسي بشأن سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هيوسغن أنّ مشروع القرار حصل على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الـ(فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي يتيح تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية دون التنسيق مع حكومتها.
وصوتت روسيا والصين، الثلاثاء، لمنع المجلس من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة 6 أشهر.
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