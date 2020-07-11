"الخليج 365" تحصل على بنود مسودة أممية لحل الأزمة اليمنية

عزيز الأحمدي / الخليج 365

تتضمن بنود مسودة الاتفاق الأممية:

- وقف فوري ملزم لإطلاق نار شمال بجميع أنحاء البلاد يبدأ لحظة التوقيع عليها

- تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضوية طرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار

- فتح مطار صنعاء وطرق رئيسية بعدة محافظات ورفع القيود عن دخول مشتقات النفط لموانئ الحديدة

- إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم

- لم يتسن بشكل فوري الحصول على رد من الحكومة والحوثيين والتحالف بشأن المسودة

قال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، الجمعة، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة.

وتتضمن المسودة، التي تنفرد الخليج 365 بنشر أبرز بنودها، "وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا".

وتنص المسودة الأممية على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه".

وتلزم المسودة "طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية".

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كما تتضمن "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".

فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات".

وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)".

كما تنص على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)".

ولم يتسن بشكل فوري الحصول على رد من الحكومة والحوثيين والتحالف بشأن المسودة الأممية.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.