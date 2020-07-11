هنية: قتل إسرائيل فلسطينيا في الضفة "جريمة نكراء"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا في الضفة الغربية، واصفا ذلك بـ"الجريمة النكراء".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مع ذوي الشهيد إبراهيم أبو يعقوب (29 عاما)، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس، بحسب بيان صدر عن الحركة.
واستنكر هنية قيام الاحتلال بقتل أبو يعقوب، مقدما التعازي لذويه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، بحسب البيان.
وأضاف خلال الاتصال: "هذه الجريمة النكراء منافية للأعراف والقوانين كافة".
واستشهد الشاب الفلسطيني، الخميس، إثر إطلاق قوة إسرائيلية النار عليه قرب بلدة "كفل حارس" التي تتبع مدينة سلفيت، شمالي الضفة.
وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن "الشهيد أبو يعقوب أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".
وأضاف كميل، في بيان عبر فيسبوك: "إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله، اعتبر هذه الجريمة حلقة من الجرائم التي تقترفها بحق أبناء شعبنا".
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