بلدية “خميس مشيط” تصدر بيان عن استخراج العمالة لـ “الطماطم” من صندوق النفايات

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط “بدر ال خويلد” إشارة الى مقطع الفديو المتداول بوسائل التواصل الإجتماعي لوجود عمالة تستخرج الطماطم من صندوق النفايات وتقوم بتعبئته في صندوق بغرض إعادة بيعه.

لذا فاننا نود ان نوضح أنه تم شخوص سعادة رئيس البلدية الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني و مدير النظافة العامة بالبلدية الأستاذ سعيد محمد الشهراني فور تسجيل مقطع الفديو وتم التحقق والتحقيق في صحة الفيديو وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك حيث تم مصادرة وإتلاف 296 سلة طماطم بالإضافة إلى تطبيق الغرامة النظامية بحق مستثمر سوق الخضار ومتعهد النظافة بالسوق وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لضمان عدم تكرار تلك المخالفة مع العلم بأن العامل الظاهر بمقطع الفديو هو أحد عمالة متعهد النظافة بالسوق ويقوم بفرز بعض عينات الطماطم الصالحة من الحاوية الخاصة بالخضروات التالفة بغرض إستخدامها الشخصي من قبله وغير صحيح مطلقا انه يتم إعادة تعبئتها بغرض البيع كما ذكر بمقطع الفديو ومع ذلك فإن البلدية وحرصاً منها للتأكد من سلامة الخضروات المعروضة فقد باشرت بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وذلك بمصادرة كامل الكمية المعدة للبيع لضمان وصول غذاء صحي وآمن لكافة المستهلكين.