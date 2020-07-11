العراق: تسجيل 78 حالة وفاة و2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ، فضلا عن تسجيل 78 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 72460 حالة في جميع أنحاء البلاد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2960 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع 41380 بعد تسجيل 1878 حالة شفاء اليوم ايضا.