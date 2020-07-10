شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو.. تعرّف على التسعيرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يوليو وفقاً للتالي:

بنزين 91 : 1.29 ريال لكل لتر

بنزين 95 : 1.44ريال لكل لتر

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وكانت أرامكو قد أعلنت عن أسعار البنزين للفترة من 1 يوليو وحتى 10 يوليو تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 15% وحددت الأسعار بـ0.98 ريال للتر لبنزين 91 و1.18 ريال للتر لبنزين 95.

يشار إلى أن أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.