- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو.. تعرّف على التسعيرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر يوليو وفقاً للتالي:
بنزين 91 : 1.29 ريال لكل لتر
بنزين 95 : 1.44ريال لكل لتر
وكانت أرامكو قد أعلنت عن أسعار البنزين للفترة من 1 يوليو وحتى 10 يوليو تزامنا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 15% وحددت الأسعار بـ0.98 ريال للتر لبنزين 91 و1.18 ريال للتر لبنزين 95.
يشار إلى أن أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو.. تعرّف على التسعيرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.