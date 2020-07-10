السفارة الفرنسية في لبنان تعتزم مساعدة تلاميذ غير فرنسيين في التعليم

وجاء في بيان السفارة: "هذا النظام استثنائي ويتعلق فقط بالسنة الدراسية 2020/2021،وبأن الطلاب المسجلين فقط في المستويات المعتمدة هم مؤهلون. أما التلاميذ من المدارس بموجب اتفاق مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (écoles de la Mission laïque française، وle Collège protestant français، ومدرسة lycée Abdel Kader) فغير مؤهلين لهذا البرنامج، نظرا لوجود جهاز خاص بهم".

وأضاف البيان: "سيتم تحديد مقدار المساعدة التي ستمنح لكل طالب، وفقا للمستوى المتوسط لمقدار التعليم داخل شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج في لبنان لعام 2019/2020 أي 7500000 ليرة لبنانية".

وأشار البيان إلى أن "إدارة هذا النظام تتم من خلال إدارة التعاون والعمل الثقافي للسفارة الفرنسية في لبنان، وليس القنصلية الفرنسية العامة".

Advertisements

ووفقا للبيان، فإنه يجب "إرسال طلبات الدعم إلى إدارات المؤسسات التعليمية ذات الصلة التي ستكون مسؤولة عن إحالة الطلبات ذات الأولوية على إدارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية لغاية 31 تموز، الموعد النهائي"، حيث لن يتم النظر في أي طلب يقدم إلى السفارة مباشرة.

وأضاف البيان أن السفارة "ستدرس الطلبات في آب وأيلول بهدف إعطاء الإجابة إلى المدارس خلال شهر أيلول".

وتابع البيان أن "القرارات التي تتخذها ذات سيادة ولا يمكن استئنافها، وستدفع المساعدة للمدارس التي ستكون مسؤولة عن إبلاغ أسر التلاميذ المعنيين بالمساعدة".