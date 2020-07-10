أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين

وفي وقت سابق، حددت الشركة أسعار البنزين للفترة من 1 يوليو وحتى 10 يوليو، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة 15%، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وكان سعر البنزين 91 إلى 0.98 ريال لكل لتر، بينما سعر 95 إلى 1.18 ريال لكل لتر.
يشار إلى أن أرامكو تقوم بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.
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