الأمم المتحدة ترحب بموقف عقيلة صالح "الداعم" لوقف إطلاق النار

طرابلس / الخليج 365

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الجمعة، بموقف رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، "الداعم" لوقف إطلاق نار فوري ودائم.

جاء ذلك خلال لقاءهما، الجمعة، في جنيف؛ حيث ناقشا عدة مواضيع وخاصةً إعادة إحياء الحوار السياسي، وتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية، بحسب بيان للبعثة الأممية.

ووفق البيان، "رحبت الممثلة الخاصة بموقف عقيلة الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت".

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كما رحب الطرفان، بحسب المصدر ذاته، "بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وإعادة فتح (تصدير) النفط، وأكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية".

وناشد الطرفان الجهات الدولية بـ"دعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي".

وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وأوقعت مليشيا حفتر قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.