تونس.. تجدد الاحتجاجات في تطاوين إثر مقتل شاب على حدود ليبيا

رمادة ( تونس) / هيثم المحضي / الخليج 365

تجددت، الجمعة، الاحتجاجات في مدينة رمادة التونسية التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب شرق)، على خلفية "مقتل" شاب بالرصاص وهو في سيارته على الحدود مع ليبيا.

ويقول شهود عيان إن الشاب قتل برصاص الجيش، الثلاثاء، فيما تقول وزارة الدفاع إن قواتها استعملت القوة ضد "تحركات مشبوهة"، دون أن تتحدث عن سقوط قتلى.

وحسب مراسل الخليج 365، أغلق محتجون عددا من الشوارع وسط المدينة بالحجارة، كما أشعلوا العجلات المطاطية، في الوقت الذي حاولت قوات الجيش تفريق المحتجين دون استعمال القوة.

وقال أحد المحتجين، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه: "بدأت الاحتجاجات عندما حاولت بعض سيارات الجيش استفزاز الشباب داخل المدينة لتنطلق بعدها الاحتجاجات أمام ثكنة عسكرية للجيش وفي بعض الأحياء القريبة منها".

وحسب مراسل الخليج 365، فإن هناك لقاء يجمع الآن (حتى الساعة 18:45 ت.غ) عددا من أعيان المدينة وقوات الجيش لمحاولة تهدئة الوضع.

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وقال الشيخ حمد الواعر، وهو أحد أعيان رمادة، للأناضول: "نطالب بمحاسبة كل من كان وراء حادثة القتل هذه (..) الجميع سواء أمام القانون" .

ويمتهن أغلب مواطنو مدينة رمادة التجارة على الحدود مع ليبيا نظرا لغياب موارد رزق كافية بالجهة التي يعشون فيها.

والأربعاء، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن "التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة (المنزلة) برمادة رصدت مساء الثلاثاء 7 يوليو/تموز؛ تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي وتوغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي".

وأضافت أن "الوحدات العسكرية قامت بواجبها بموجب أحكام القرار الجمهوري 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، إطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنّها لاذت بالفرار".

وتابعت أن "المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض" دون الإشارة إلى حدوث وفاة .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.