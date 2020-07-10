الأمم المتحدة: الوضع في لبنان يخرج عن السيطرة سريعًا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الوضع في لبنان "يخرج بسرعة عن السيطرة"؛ نتيجة لتأزم الوضع المعيشي.

جاء ذلك في بيان أصدرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ووصل الخليج 365 نسخة منه.

وقالت باشيليت في بيانها، إن "الوضع الحالي في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة، وهناك العديد بالفعل يواجهون خطر المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة".

وأضافت باشيليت "منذ اندلاع المظاهرات في أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، وباتت البلاد تتأرجح على حافة الانهيار الاقتصادي".

وأردفت: "كما أنه منذ اندلاع تلك الاحتجاجات أُغلقت آلاف الشركات، وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي".

وحذرت باشيليت من "التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان".

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وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان، بـ"تطبيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد".

كما طالبتهم بـ"إعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم".

ودعت باشيليت المجتمع الدولي إلى "زيادة مساعدته للحكومة لدعم هذه الجهود".

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

وتقدّر الحكومة اللبنانية أنه منذ أبريل/نيسان 2020، أصبح 75 بالمئة من المواطنين بحاجة إلى المساعدات.

كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب فيروس "كورونا" وتدابير احتوائه، إلى فقدان واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته، حسب التقارير، ومن المرجّح أن يدفع ذلك بالمزيد من الأشخاص للعمل في الوظائف غير الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.