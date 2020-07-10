كورونا.. كنيسة القيامة في القدس تعيد إغلاق أبوابها

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعادت كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، الجمعة، إغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الكنيسة قد فتحت أبوابها في 23 مايو/ أيار الماضي، بعد إغلاق دام قرابة شهرين تحسبًا لتفشي فيروس كورونا.



وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار، إنه "جرى إغلاق أبواب الكنيسة أمام المصلين صباح الجمعة".

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وأضاف "أبو نصار" في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "لا يمكن زيارتها (الكنيسة) بصورة حرة، بل بالأساس للمشاركين في الصلوات التي يحييها الرهبان".

وتابع: "أنصح من يرغب بزيارة الكنيسة في هذه الفترة بتنسيق ذلك مع الرهبان هناك، لأن عدد المصلين في كل صلاة محدود لـ 19 شخصا فقط".



وسجلت مدينة القدس الشرقية خلال الأسبوعين الأخيرين مئات الإصابات بفيروس كورونا، بحسب "وحدة كورونا في القدس" (غير حكومية).

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات 5829؛ منها 27 وفاة، و699 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.