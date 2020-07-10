القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعادت كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، الجمعة، إغلاق أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت الكنيسة قد فتحت أبوابها في 23 مايو/ أيار الماضي، بعد إغلاق دام قرابة شهرين تحسبًا لتفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار، إنه "جرى إغلاق أبواب الكنيسة أمام المصلين صباح الجمعة".
وأضاف "أبو نصار" في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "لا يمكن زيارتها (الكنيسة) بصورة حرة، بل بالأساس للمشاركين في الصلوات التي يحييها الرهبان".
وتابع: "أنصح من يرغب بزيارة الكنيسة في هذه الفترة بتنسيق ذلك مع الرهبان هناك، لأن عدد المصلين في كل صلاة محدود لـ 19 شخصا فقط".
وسجلت مدينة القدس الشرقية خلال الأسبوعين الأخيرين مئات الإصابات بفيروس كورونا، بحسب "وحدة كورونا في القدس" (غير حكومية).
وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات 5829؛ منها 27 وفاة، و699 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. كنيسة القيامة في القدس تعيد إغلاق أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.