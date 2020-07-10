المحكمة الخاصة بلبنان تحدد 7 أغسطس للحكم في اغتيال الحريري

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، جلسة السابع من أغسطس/ آب المقبل، للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء البلاد الأسبق رفيق الحريري.

وقالت المحكمة في بيان، إن "الحكم سيصدر على (سليم) عياش (مسؤول بحزب الله) وآخرين، خلال جلسة علنية، تُعقد عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت وسط أوروبا (09:00 ت.غ)".

وتعد المحكمة الخاصة بلبنان، جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، اقترحت وأُقرت من قبل مجلس الأمن عام 2009، للتحقيق في اغتيال الحريري الأب.

وأوضح البيان، أن "القضاة (في المحكمة الخاصة) أعلنوا أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة، بمشاركة جزئية عن بعد".

Advertisements

واغتيل الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005، عندما انفجر ما يعادل 1800 كغم من مادة "تي إن تي"، لدى مرور موكبه بجانب فندق سان جورج في العاصمة بيروت.

وهو الحدث الذي وحد اللبنانيين، وشكل آنذاك تهديدا لـ"حزب الله"، الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال.

وتحملت سوريا جزءا من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب وجودها العسكري والاستخباراتي في لبنان.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة قرارا باللجوء إلى طريقة بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار اتهام عياش، في عدة اعتداءات، بجانب محاكمته غيابيا بتهمة المشاركة في اغتيال الحريري.

واتهم القرار وقتها عياش (وهو هارب) بالتورط في تلك الاعتداءات، وهو أحد العناصر الخمسة من "حزب الله"، المتهمين في جريمة اغتيال الحريري أيضا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.