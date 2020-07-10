أمير عسير يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير

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أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا مشروع التوعية الصحية المجتمعية لتحقيق مبدأ المجتمع الواعي.
ويعمل المشروع على تحقيق الهدف الاستراتيجي في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية في المجال الصحي، حيث يقدم المشروع برامج تتضمن خطة الكبح التي تم اعتمادها في عسير وبرامج لخطة التوعية الصحية العامة، ينفذها فريق مختص بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر تأثرًا بفايروس كورونا وتوعيتهم بخصوصه.
ويعمل المشروع على تنفيذ مهام رئيسة تتمثل في تنفيذ خطة الكبح التي اعتمدها سمو أمير المنطقة، وتعزيز المتطوعين الصحيين في خطة الكبح، والعمل على نشر خطة وزارة الصحة الإعلامية بما يحقق رفع مستوى التوعية على الإجراءات الاحترازية غير الدوائية.
وتعد وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا جهة التنفيذ الرئيسية، بالشراكة مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة عسير، ومشروعي نشامى عسير (ابق آمنًا، ونشامى الحي)، والشركاء الإعلاميون لمشروع التوعية الصحية المجتمعية
وتقوم نشامى عسير بالمتابعة والإشراف، والدعم بالنشر الإعلامي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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