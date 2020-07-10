وزارة المواصلات تشكر الأمير سلطان بن حميد رحمه الله قبل 60 عام

تداول مغردون رسالة شكر وتقدير من وكيل وزارة المواصلات (قديماً) النقل ( حالياً) الى الامير سلطان بن جهجاه ابن حميد وذلك نظير تفضله بأهداء جزء من ارضه إلى وزارة المواصلات لكي يمر عليها الطريق الذي يربط بلدة المزاحمية – الغطغط بطريق مرات – الرياض وجاء في نص الرسالة ” وزارة المواصلات تشكر الامير سلطان بن حميد على تفضله بإهداء جزء من ارضه ، بدأت وزارة المواصلات العمل في بناء الطريق الذي يربط بلدة المزاحمية – الغطغط بطريق مرات – الرياض . وبالمناسبة فإننا نذكر بالشكر والتقدير سعادة الأمير سلطان بن حميد الذي تفضل بإهداء الجزء الذي سوف يمر عليه الطريق من أرضه فيما بين المزاحمية والغطغط اهداء الى وزارة المراصلات . ونحن اذ نقدر لسعادة الأمير نبله واريحيته نرجو أن تكون هذه الظاهرة أسوة حسنة يتبعها الآخرون في سبيل مصالح بلدانهم والله ولي التوفيق ”

وكيل وزارة المواصلات

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