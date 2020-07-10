الهرطقة الإعلامية لمنظمة الصحة العالمية

على مدى أكثر من سبعة أشهر ومنذ أن ظهر فيروس كورونا في الصين ومنظمة الصحة العالمية تتخبط يميناً وشمالاً لا حيلة لها ولا حولاً لما يحدث في العالم فقد انكشف غطاءها وتبين ضعف آداءها في إدارة الأزمات الصحية.

بدأت المنظمة بتصريحات هزيلة تفتقد المصداقية والثبات العلمي مروراً بالتكتم الملحوظ الذي قامت به في بداية ظهور الفيروس والتقليل من أهميته والفشل الذريع في تقييم المخاطر المحتملة عن ظهور الفيروس.

في أول تصريح لها حول كورونا قالت أنها لا تنصح بتطبيق أي قيود على السفر أو المبادلات التجارية ولا توصي المنظمة بأي تدابير صحية محددة للمسافرين. وفي حالة ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بمرض تنفسي أثناء السفر أو بعده، يُشجّع المسافر على إلتماس العناية الطبية وإطلاع مقدم الرعاية الصحية على الأماكن التي سافر إليها.

انشغلت المنظمة خلال هذه الأزمة بالهرطقات الإعلامية والغير علمية وظهر ذلك حينما اعتمدت في تصريحاتها على المعلومات الغير موثوقة التي تردها من الأبحاث الفردية لبعض العلماء الأفراد الذين لا يكونون تحت مظلّة جهة أو مؤسسة مسؤولة أو حتى شركة طبية أو مصنّعه، فيكون الهدف من هذه الدراسات العوائد الماليه والمكاسب الشخصية.

وليست ببعيد عن اعتماد دواء الهيدروكسي كلوروكين الذي ظهرت مؤشرات قبل اعتماده على عدم فاعليته في علاج كورونا اضافة الى مؤثراته الجانبية الخطيرة إلا أن المنظمة أدلت بتصريح حول فاعلية هذا الدواء واعتماده لعلاج المصابين بالفيروس

ثم عادت لتحذر من هذا الدواء وتنفي فاعليته في علاج كرونا وأعلنت مطلع الأسبوع الماضي أنها أوقفت الأبحاث المتعلقة بهذا الدواء مما أثار عند كثير من الناس شبهة أن ما حدث مسيّس بالدرجة الأولى.

وأخيراً وليس آخراً حينما انحرفت المنظمة عن إطار عملها وهدفها وقارعت ساسة العالم بالتصريحات السياسية ودعمت الإحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ووجهت النصائح للمحتجين في انحراف واضح عن الهدف والمهام التي أُنشأت المنظمة لتحقيقها وهي حصول أكبر عدد من الشعوب على أعلى مستوى من الصحة إلا أن منظمة الصحة العالمية فشلت في ذلك ونجحت في ترهيب المجتمعات بالتصريحات المضللة والمحبطة عن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا الى أن أعلنت أمس أن فيروس كورونا خارج السيطرة لتكسب تعاطف دول العالم بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة قبل يومين وبذلك تكون قد فقدت مصداقيتها وأصبحت مادة إعلامية ساخرة لدى الكثير من الناس.