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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أحجام هواتف «آيفون» الجديدة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المختص التقني معاذ الحمد، أن أحجام هواتف “آيفون” هذا العام ثلاثة أحجام، بحسب آخر التقارير الصادرة عن شركة “أبل” الأمريكية.
وذكر “الحمد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأحجام الثلاثة هي: “آيفون 12 بشاشة 5.4 إنش وهذا سيكون الجهاز الأرخص سعرًا، وآيفون 12 برو بشاشة 6.1 إنش”.
وأضاف المختص التقني: أن الحجم الثالث: هو “آيفون 12 برو ماكس بشاشة 6.7 إنش”، لافتًا إلى أن “جميع هذه الأجهزة ستحمل حساس اللايدار الموجود حاليًا في أجهزة آيباد برو”.
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