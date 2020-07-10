شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أحجام هواتف «آيفون» الجديدة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المختص التقني معاذ الحمد، أن أحجام هواتف “آيفون” هذا العام ثلاثة أحجام، بحسب آخر التقارير الصادرة عن شركة “أبل” الأمريكية.

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وذكر “الحمد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأحجام الثلاثة هي: “آيفون 12 بشاشة 5.4 إنش وهذا سيكون الجهاز الأرخص سعرًا، وآيفون 12 برو بشاشة 6.1 إنش”.

وأضاف المختص التقني: أن الحجم الثالث: هو “آيفون 12 برو ماكس بشاشة 6.7 إنش”، لافتًا إلى أن “جميع هذه الأجهزة ستحمل حساس اللايدار الموجود حاليًا في أجهزة آيباد برو”.