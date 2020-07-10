يوم كارثي لـ"فار" الدوري الإنجليزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بحدوث اخطاء في قرارات تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو "فار" في ثلاث مباريات أقيمت الخميس، في ظل تصاعد مستوى الاحباط من استخدام هذه التكنولوجيا في البريميرليغ.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء خلال فوزه على استون فيلا (3-صفر) سجل منها البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الافتتاحي، عندما اخترق لاعب وسط سبورتينغ لشبونة السابق منطقة الجزاء قبل ارتطامه بالمدافع إزري كونسا في عرقلة غير واضحة.

وقال دين سميث مدرب استون فيلا بعد المباراة"يمكنني تفهم خطأ جون موس، حكم المباراة، لكن لا اعرف إلى ماذا كان ينظر الفار،لديهم شاشة ويمكنهم النظر إليها،لكنهم لم يكلفوا انفسهم عناء ذلك.. لمسة فرنانديز الأولى كانت على الكرة والثانية على قصبة إزري كونسا".

وصب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام غضبه على الحكام، لعدم احتساب ركلة جزاء لمهاجمه الدولي هاري كاين مطلع المباراة التي حقق فيها تعادلاً مخيبا مع بورنموث المتواضع.

وقال مورينيو:"الجميع في العالم يعرف انها كانت ركلة جزاء. الجميع، وأعني الجميع.. اللاعبون يشعرون بالقرارات، كما نحن نشعر بها على مقاعد البدلاء.. تعرفون متى كانت اللحظة الأهم في المباراة، ولا اريد قول المزيد لان الجميع يعرف".

وسدّد جايمس وارد-براوس ركلة جزاء جدلية لساوثمبتون في عارضة إيفرتون قبل تعادلهما 1-1،وقال مدرب إيفرتون الإيطالي كارلو انشيلوتي "اداء الحكم كان مثل فريقي، ليس جيداً بما يكفي".

وأكدت رابطة الدوري لشبكة "بي بي سي" بان يونايتد وساوثمبتون لم يستحقا ركلة الجزاء فيما كان يجب منح كاين ركلة لعرقلته من قبل النروجي جوشوا كينغ.

واقترح الاسترالي الدولي السابق تيم كايهل الذي يعمل محللاً تلفزيونياً، ان يكون لاعب سابق إلى جانب حكام الفيديو، وقال "أعتقد ان هذا الامر سيساعدهم، لفهم التحركات. عندما يرتمي لاعب لشراء ركلة جزاء يمكنك الشعور بالامر. يتعين تواجد لاعب لتقديم النصح بشأن حركة اللاعب".

تابع "يتواجدون هناك لاتخاذ قرارات كبيرة ولا يمكنهم القيام بذلك. هذا مخيب فعلاً".

ودعا مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الاسبوع الماضي إلى "تفكير كبير" في مسألة (الفار) في نهاية الموسم وذلك بعد سلسلة من الحالات الجدلية.