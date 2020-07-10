"الصحة المغربية" تحذر من انتكاسة وبائية جديدة

وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، في تصريحات أدلى بها أثناء اللقاء التشاوري مع أرباب المؤسسات الفندقية في البلاد، إن المغرب ليس في مأمن من حدوث "انتكاسة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

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وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، نوه الوزير إلى أن الحالة تعتبر إلى حد اليوم مستقرة في البلاد، وأن الوزارة ستواكب القطاع السياحي من أجل القيام بحملة واسعة بهدف الكشف عن الفيروس في صفوف مستخدمي الفنادق والوحدات السياحية، بغية استئناف النشاط السياحي في البلاد في شهر يوليو / تموز الجاري.

وطالب الوزير في تصريحاته من أرباب الفنادق بتوفير شروط السلامة والوقاية في فنادقهم لتمكين المواطنين المغاربة والأجانب من قضاء عطلة صيفية آمنة.

وأكد الوزير على ضرورة استخدام الأقنعة "الكمامات" في الفنادق والمؤسسات السياحية كافة، داعيا إلى المزيد من شروط الوقاية والسلامة الصحية في المرحلة المقبلة.

وكانت السلطات المغربية قد اشترطت قبل صعود الطائرات أو البواخر تقديم اختبارات "PCR" لتأكيد سلامة الصحة الجسدية في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، بالإضافة إلى تحاليل مصلية، وإخضاع الأشخاص لتحاليل إضافية عند وصلولهم إلى أراضي المملكة.