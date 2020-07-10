شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. أرامكو تعلن المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعلن شركة أرامكو خلال الساعات القليلة المقبلة تحديثها لأسعار الوقود بالمملكة، وفق أسعار العرض والطلب على الوقود تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
وتجري العادة على تحديث أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تنفيذ القرار في صبيحة اليوم التالي من إعلان القرار.
وتوفر أرامكو أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث تتميز بخلوها من الرصاص.
ولضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. أرامكو تعلن المراجعة الشهرية لأسعار البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.