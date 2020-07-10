شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة في أنحاء المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة التي سجلت اليوم الجمعة أعلى درجة حرارة في أنحاء المملكة.

وأكدت “الأرصاد” على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن مدينة الأحساء أكثر المدن ارتفاعاً لدرجات الحرارة، حيث سجلت 48 درجة مئوية، تليها الدمام التي سجلت 47 درجة وسجلت القيصومة نفس الدرجة.

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وأشارت إلى أن أقل مدينة ارتفاعاً في درجات الحرارة ،هي تبوك التي سجلت 37 درجة مئوية.