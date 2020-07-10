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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة في أنحاء المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة التي سجلت اليوم الجمعة أعلى درجة حرارة في أنحاء المملكة.
وأكدت “الأرصاد” على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن مدينة الأحساء أكثر المدن ارتفاعاً لدرجات الحرارة، حيث سجلت 48 درجة مئوية، تليها الدمام التي سجلت 47 درجة وسجلت القيصومة نفس الدرجة.
وأشارت إلى أن أقل مدينة ارتفاعاً في درجات الحرارة ،هي تبوك التي سجلت 37 درجة مئوية.
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