هزاع بن زايد: متفوقو «الثانوية» مثال للاجتهاد والمثابرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بنجاحهم وتميزهم.

وقال على «تويتر»: «نبارك للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة والذين تحدوا الظروف الصعبة التي فرضتها أزمة كورونا ونجحوا في الوصول إلى أعلى المراتب، فكانوا مثالاً في الاجتهاد والمثابرة والتفاني، فبهم نفتخر وعلى أمثالهم نراهن، مباركين في الوقت نفسه النجاح لجميع الطلبة في هذا العام الدراسي».

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