دبا الفجيرة يودع أقدم مدربي كرة السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام دبا الفجيرة حفل تكريم ووداع للكابتن سليمان علي محمد، أقدم مدربي كرة السلة في دولة الإمارات، بمناسبة انتهاء فترة عمله وعودته لوطنه السودان، بعد مسيرة حافلة قضاها في أروقة النادي الدباوي امتدت إلى أكثر من 42 عاماً، تخرج خلالها العديد من الأبطال واللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية في كرة السلة.

حضر الحفل أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس الإدارة ونائبه سعيد راشد الخطيبي وعدد من الأعضاء واللاعبين، وتم خلاله تقديم درع النادي وبعض الهدايا التذكارية للمحتفى به، وأعرب الظنحاني عن شكره وتقديره للمدرب سليمان نيابة عن أسرة النادي على جهوده المضنية والمخلصة طوال فترة عمله، حيث كان مربياً ومعلماً ومدرباً، مؤكداً أن هذا التكريم تعبير بسيط يعكس مدى المشاعر الطيبة من إدارة النادي وأبناء دبا الفجيرة، متمنياً للمدرب التوفيق والسداد في مشواره القادم.

من جانبه شكر المدرب السوداني أسرة نادي دبا الفجيرة على التعاون والتكريم والفترة الزاهية التي قضاها في جدران النادي بين إخوانه الإداريين وأبنائه اللاعبين، مع الأ