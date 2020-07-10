مليحة يحرز 3 مراكز متقدمة في بطولات الشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل نادي مليحة تميزه في لعبة الشطرنج في إطار ما يوليه من اهتمام كبير بلاعبيه في الشطرنج، وحرصه على تحقيق مراكز متقدمة في بطولات دولية للشطرنج جرى تنفيذها عن بعد طوال الفترة الماضية، وعزز النادي من تفوقه في الشطرنج بعد أن حقق المركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية أونلاين، والمركز الأول في بطولة خورفكان الأولى للشطرنج أونلاين، والمركز الرابع في بطولة العرب تحت 8 سنوات.

واستطاع لاعب النادي أحمد الصباغ تحقيق تلك المراكز، يرافقه عدد من اللاعبين المشاركين في تلك البطولات وإبراز اسم النادي عالياً.

وأشاد سالم راشد حميد الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين باللاعب الموهوب أحمد الصباغ، وما حققه من نتائج خلال تمثيل النادي في بطولات الشطرنج، والتي أجريت عن بعد خلال الفترات السابقة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن استراتيجية نادي مليحة التي أقرها مجلس الإدارة برئاسة محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية دفع وتعزيز لاعبي النادي في المشاركة بمختلف البطولات، لاسيما بطولات الشطرنج التي جرى تنفيذها عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن النادي شارك بلاعبيه في عدد البطولات الدولية والمحلية للشطرنج شملت بطولة أبوظبي الدولية «خليك بالبيت» وبطولة زايد الدولية للشطرنج أونلاين وبطولة اتحاد الشطرنج وبطولة الشارقة الدولية رمضان 2020 أونلاين وبطولة أبوظبي الدولية وبطولة العرب المفتوحة للشطرنج الخاطف وبطولة الفجيرة الدولية أونلاين وبطولة خورفكان الأولى للشطرنج أونلاين.