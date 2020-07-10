بلا صدام بين الكبار.. قرعة متوازنة لربع نهائي «يوروبا ليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُحبت، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، (يوروبا ليج)، المقرّر إقامة أدوارها النهائية على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا على خلفية الأزمة التي أحدثها تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاءت متوازنة من دون مواجهات من العيار الثقيل.

وفي ما يأتي نتيجة القرعة:

ربع النهائي:

- المباراة الأولى: شاختار دونيتسك الأوكراني أو فولفسبورج الألماني، ضد بازل السويسري أو فرانكفورت الألماني

- المباراة الثانية: مانشستر يونايتد الإنجليزي أو لاسك النمساوي، ضد كوبنهاجن الدنماركي، أو باشاك شهير التركي

- المباراة الثالثة: إنتر ميلان الإيطالي أو خيتافي الإنكليزي، ضد ليفركوزن الألماني أو رينجرز الأسكتلندي

- المباراة الرابعة: ولفرهامبتون الإنكليزي أو أولمبياكوس اليوناني، ضد روما الإيطالي أو إشبيلية الإسباني

نصف النهائي:

- الفائز من المباراة الرابعة ضد الفائز من المباراة الثانية

- الفائز من المباراة الثالثة ضد الفائز من المباراة الأولى

وستقام المباريات في مدن كولن، ودويسبورج، وغيلسنكيرشن، ودوسلدورف، الألمانيةن بعدما علقت المنافسات منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب «كوفيد-19» الذي أطاح بروزنامة المنافسات الرياضية التي كانت مقررة خلال العام الجاري.

وستخاض بداية مباريات الدور ثمن النهائي في الخامس والسادس من أغسطس/ آب. علماً أنه تقرر ان يلعب روما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني، الذين لم يخوضوا مباراة الذهاب، مباراة واحدة حاسمة في ألمانيا.

وتقام مباريات ربع النهائي في 10 و11 أغسطس/ آب، ونصف النهائي في 16 و17 منه، في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام المباراة النهائية في 21 منه، في كولن