شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: موسكو لا تتوقع تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قوله إنه لا يتوقع تمديد معاهدة (نيو ستارت) بين روسيا والولايات المتحدة، والمتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال لافروف إن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة الحد من أنظمة الأسلحة الجديدة مع واشنطن.

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