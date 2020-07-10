شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد أشهر من التوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان إن ناقلة بحرية ستبدأ بتحميل النفط من ميناء السدرة النفطي في شرقي البلاد، لكنها أشارت إلى أن زيادة الإنتاج واستعادة مستويات ما قبل التوقف ستستغرقان وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

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